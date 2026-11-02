Horror-Unfall auf der A2 nach Wien – ein Toter

Auf der Südautobahn (A2) in Niederösterreich geht am Montagvormittag nichts mehr. Nach einem schweren Unfall mit zwei Lastwagen ist die Fahrbahn in Richtung Wien gesperrt.
Für eine Person kam jede Hilfe zu spät, ein weiterer Mensch wurde verletzt. Autofahrer müssen sich auf massive Verzögerungen einstellen.
Der folgenschwere Crash ereignete sich am Montagvormittag zwischen Zöbern und Krumbach im Bezirk Neunkirchen. Bei Straßenkilometer 77,4 waren zwei Lkw in einen Unfall verwickelt.
Wie Sonja Kellner vom niederösterreichischen Roten Kreuz gegenüber der APA mitteilte, verlor dabei eine Person ihr Leben. Ein weiterer Mensch erlitt leichte Verletzungen.
Auch der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" wurde zum Unfallort gerufen. Die verletzte Person wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert.
Der schwere Unfall hat auch massive Auswirkungen auf den Verkehr. Die A2 musste in Fahrtrichtung Wien gesperrt werden.
Laut ÖAMTC-Sprecher Marc Römer bildete sich daraufhin ein kilometerlanger Rückstau. Mittlerweile stehen die Fahrzeuge auf einer Länge von rund vier Kilometern.
Autofahrer brauchen am Montag auf der Südautobahn weiterhin Geduld. Nach Angaben des ÖAMTC dürfte die Sperre der Richtungsfahrbahn Wien voraussichtlich bis 16 Uhr aufrechtbleiben.
Wie es zu dem tödlichen Zusammenstoß der beiden Lastwagen kam, ist derzeit noch nicht bekannt.