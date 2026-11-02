i Symbolbild einer Polizeikontrolle. Archivbild. Getty Images St. Pölten Alkohol am Steuer! Gefahrgut-Lenker auf A1 gestoppt Ein alkoholisierter Lkw-Lenker (40) war mit entzündbarer Ladung auf der A1 unterwegs. Die Polizei stoppte den Gefahrguttransporter bei St. Pölten. Von Niederösterreich Heute 02.11.2026, 18:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gefährlicher Transport wurde am Freitagvormittag (30. Oktober) auf der Westautobahn (A1) bei St. Pölten gestoppt. Beamte der Verkehrsinspektion hielten gegen 9.20 Uhr einen ungarischen Sattelzug zu einer Routinekontrolle an. Der Lkw war als Gefahrguttransporter gekennzeichnet und hatte entzündbare Güter geladen.

Alkoholgeruch bei Kontrolle

Bei der Überprüfung bemerkten die Polizisten beim 40-jährigen ungarischen Lenker deutlichen Alkoholgeruch. Ein anschließender Alkomattest verlief positiv. Wie hoch der Alkoholwert war, teilte die Polizei nicht mit.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Doch damit nicht genug: Die Beamten stellten auch einen schwerwiegenden Verstoß gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten im Zusammenhang mit dem Gefahrguttransport fest.

Die Bilder des Tages i ?

Führerschein vorläufig weg

Für den 40-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Der Lenker wird bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.