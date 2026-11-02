Startseite Österreich Niederösterreich
Symbolbild einer Polizeikontrolle. Archivbild.
Symbolbild einer Polizeikontrolle. Archivbild.
Getty Images
St. Pölten

Alkohol am Steuer! Gefahrgut-Lenker auf A1 gestoppt

Ein alkoholisierter Lkw-Lenker (40) war mit entzündbarer Ladung auf der A1 unterwegs. Die Polizei stoppte den Gefahrguttransporter bei St. Pölten.
Von Niederösterreich Heute
02.11.2026, 18:26
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein gefährlicher Transport wurde am Freitagvormittag (30. Oktober) auf der Westautobahn (A1) bei St. Pölten gestoppt. Beamte der Verkehrsinspektion hielten gegen 9.20 Uhr einen ungarischen Sattelzug zu einer Routinekontrolle an. Der Lkw war als Gefahrguttransporter gekennzeichnet und hatte entzündbare Güter geladen.

Alkoholgeruch bei Kontrolle

Bei der Überprüfung bemerkten die Polizisten beim 40-jährigen ungarischen Lenker deutlichen Alkoholgeruch. Ein anschließender Alkomattest verlief positiv. Wie hoch der Alkoholwert war, teilte die Polizei nicht mit.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch interessant

Mit Alkohol und Drogen am Steuer auf der A1 erwischt
Ministerium hat jetzt traurige Nachricht für Bürger
Heftiger Alko-Crash legt Autobahn stundenlang lahm

Doch damit nicht genug: Die Beamten stellten auch einen schwerwiegenden Verstoß gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten im Zusammenhang mit dem Gefahrguttransport fest.

Führerschein vorläufig weg

Für den 40-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Der Lenker wird bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.

red, 02.11.2026, 18:26
Mehr zum Thema
Alkolenker Westautobahn St. Pölten Alkohol

Weiterlesen

Weitere Storys
Verkehr
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote