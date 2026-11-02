Alkohol am Steuer! Gefahrgut-Lenker auf A1 gestoppt

Ein gefährlicher Transport wurde am Freitagvormittag (30. Oktober) auf der Westautobahn (A1) bei St. Pölten gestoppt. Beamte der Verkehrsinspektion hielten gegen 9.20 Uhr einen ungarischen Sattelzug zu einer Routinekontrolle an. Der Lkw war als Gefahrguttransporter gekennzeichnet und hatte entzündbare Güter geladen.
Bei der Überprüfung bemerkten die Polizisten beim 40-jährigen ungarischen Lenker deutlichen Alkoholgeruch. Ein anschließender Alkomattest verlief positiv. Wie hoch der Alkoholwert war, teilte die Polizei nicht mit.
Doch damit nicht genug: Die Beamten stellten auch einen schwerwiegenden Verstoß gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten im Zusammenhang mit dem Gefahrguttransport fest.
Für den 40-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Der Lenker wird bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.