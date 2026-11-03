i Damals Geburtshelfer und Baby – heute ein tolles Team im Rettungsdienst: Peter Trötzmüller und Tobias Mayrhofer RKNÖ/ Andreas Eder; RKNÖ/Neuhauser ("Heute"-Montage) Herzige Fügung Sanitäter half bei Geburt – jetzt sind sie Kollegen Vor 21 Jahren half Peter Trötzmüller bei Tobias' Geburt im Rettungswagen. Heute sind die beiden gemeinsam als Sanitäter im Einsatz. Von Erich Wessely 03.11.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine außergewöhnliche Geschichte aus Niederösterreich: Vor genau 21 Jahren half Rotkreuz-Sanitäter Peter Trötzmüller einem kleinen Buben auf die Welt. Heute ist dieser Bub erwachsen – und ausgerechnet sein Kollege beim Roten Kreuz Pöggstall (Bezirk Melk).

Baby hatte es besonders eilig

Alles begann in der Nacht auf den 2. November 2005. Die beiden Rettungssanitäter Peter Trötzmüller und Norbert Wurzer wurden zu einer werdenden Mutter gerufen. Auf dem Weg ins Landesklinikum Amstetten wurde schnell klar, dass es das Baby besonders eilig hatte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Damals Geburtshelfer und Baby – heute ein tolles Team im Rettungsdienst: Peter Trötzmüller und Tobias Mayrhofer RKNÖ/ Andreas Eder

Bereits bei der Ortseinfahrt nach Amstetten bemerkte Trötzmüller, dass der Kopf des Kindes teilweise sichtbar war. Die Sanitäter mussten rasch entscheiden: Auf einen Notarzt warten oder direkt ins Spital weiterfahren? Sie entschieden sich für die Weiterfahrt und verständigten das Krankenhaus.

Doch bis in den Kreißsaal schaffte es der kleine Tobias nicht mehr. Gegen 0.45 Uhr erblickte er in der Rettungsgarage des Landesklinikums Amstetten noch im Rettungswagen das Licht der Welt.

21 Jahre später gemeinsam im Einsatz

Heute, genau 21 Jahre später, schließt sich der Kreis. Tobias Mayrhofer begann am 1. Oktober 2025 seinen Zivildienst beim Roten Kreuz Pöggstall. Die Arbeit gefiel ihm so gut, dass er beschloss, auch danach als ehrenamtlicher Sanitäter weiterzumachen.

"Die Arbeit im Rettungsdienst und der Zusammenhalt im Team an der Bezirksstelle hat mir total gefallen – und deshalb habe ich mich entschieden, als ehrenamtlicher Mitarbeiter über den Zivildienst hinaus zu bleiben", erzählt der mittlerweile 21-Jährige.

Eine Geburt im Rettungsauto ist damals wie heute ein besonderes Ereignis: (v.l.n.r.): Rotkreuz-Sanitäter Peter Trötzmüller, Sophie mit Papa Wolfgang Mayrhofer, Claudia Mayrhofer mit Baby Tobias und Rotkreuz-Sanitäter Norbert Wurzer. RKNÖ/Neuhauser

Besonders kurios: Tobias und sein einstiger Geburtshelfer wohnen beide im Yspertal und kannten die Geschichte schon lange, bevor sie Kollegen wurden. Mittlerweile fahren die beiden sogar gemeinsam Rettungseinsätze.

"Heute machen wir gemeinsam Dienst und das ist schon etwas ganz Besonderes", freuen sich die beiden.

Die Bilder des Tages i ?

"Sowas vergisst man nicht"

Für Peter Trötzmüller, der bereits seit Februar 1997 beim Roten Kreuz Pöggstall tätig ist, bleibt die Geburt unvergessen.

"Die Geburt von Tobias war definitiv eines der ganz besonderen Highlights bei meinen Diensten – sowas vergisst man nicht, wenn man auf einmal ein neues Leben in Händen halten darf", erzählt der erfahrene Sanitäter.

Auch Norbert Wurzer, der damals bei der Geburt dabei war, engagiert sich weiterhin ehrenamtlich beim Roten Kreuz Pöggstall.

Aus einem außergewöhnlichen Rettungseinsatz wurde damit eine besondere Geschichte, die 21 Jahre später eine Fortsetzung findet: Der einstige Geburtshelfer und das Baby von damals retten heute gemeinsam Leben.