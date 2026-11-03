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In mehreren Bundesländern wurden im Zuge von Halloween präparierte Süßigkeiten entdeckt.
In mehreren Bundesländern wurden im Zuge von Halloween präparierte Süßigkeiten entdeckt.
iStock (Symbolfoto)
Polizei warnt jetzt Eltern

Bereits sieben Fälle von manipulierten Süßigkeiten

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, nachdem in bereits drei Bundesländern Fälle von präparierte Süßigkeiten angezeigt wurden.
Von Elena Lick
03.11.2026, 12:07
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Nachdem bereits zwei Fälle in Oberösterreich, sowie vier in der Steiermark bekannt wurden, kam es nun zur ersten Anzeige in Niederösterreich.

Im Bezirk Amstetten biss eine Zehnjährige in ein Schokoladenstück, in dem eine Nadel steckte. Das Mädchen wurde leicht im Mund verletzt.

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Immer mehr Fälle – Polizei warnt jetzt alle Eltern

"Nägel und Nadeln in Süßigkeiten für Kinder zu verstecken, ist eine hinterhältige und bösartige Tat, die uns alle fassungslos macht", zeigt sich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betroffen. Sie gibt an, dass gerade in Niederösterreich größter Wert darauf gelegt wird, dass Kinder sicher und geborgen aufwachsen. Folglich dankt sie der Polizei für ihren Einsatz und stellt klar, dass die Täter mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden müssen.

Aktuell gibt es keine Hinweise darauf, ob die gesammelten Fälle zusammenhängen, die Ermittlungen seitens Bundeskriminalamt laufen auf Hochtouren.

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Warnhinweise der Polizei

Aus gegebenen Anlass appelliert die Polizei an die Eltern, gemeinsam mit ihren Kindern die in der Halloween-Nacht gesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig zu kontrollieren.

Fälle an Polizei melden

Insbesondere ist darauf zu achten, ob Verpackungen beschädigt oder manipuliert wurden und ob sich Fremdkörper, insbesondere metallische Gegenstände, in den Süßigkeiten befinden. Verdächtige Süßigkeiten sollten keinesfalls verzehrt werden. Beim Auffinden von offensichtlich manipulierten Süßigkeiten sollten diese samt Verpackung aufbewahrt und der Polizei gemeldet werden.

, 03.11.2026, 12:07
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