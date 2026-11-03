i Auch in der Steiermark wurden Nägel gefunden. LPD Steiermark Mehrere Bundesländer betroffen Immer mehr Fälle – Polizei warnt jetzt alle Eltern Nach den gefährlichen Halloween-Funden in Oberösterreich gibt es nun auch in der Steiermark Alarm. Die Polizei ermittelt in vier neuen Fällen. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Immer mehr Fälle sorgen für Entsetzen! Nachdem in Oberösterreich metallische Gegenstände in Halloween-Süßigkeiten entdeckt worden waren, weitet sich der Skandal nun auf die Steiermark aus. Auch dort haben Kinder offenbar gefährlich präparierte Naschereien erhalten.

Wie die Polizei am Montag (2. November) bekannt gab, wurden in den Bezirken Weiz und Leibnitz mehrere Fälle angezeigt. In Süßigkeiten, die Kinder am Halloween-Abend gesammelt hatten, waren Nägel entdeckt worden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Vier neue Fälle in der Steiermark

Insgesamt sind derzeit vier Fälle in der Steiermark bekannt. Die gute Nachricht: Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Wer die gefährlichen Gegenstände in den Süßigkeiten versteckt hat, ist derzeit völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen.

Bereits zuvor hatten ähnliche Vorfälle in Oberösterreich und Deutschland für Aufregung gesorgt. Ob zwischen den einzelnen Fällen ein Zusammenhang besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Polizei warnt jetzt alle Eltern

Angesichts der neuen Funde richtet sich die Polizei mit einer eindringlichen Warnung an alle Eltern: Die in der Halloween-Nacht gesammelten Süßigkeiten sollen vor dem Verzehr ganz genau überprüft werden.

Besonders tückisch: Metallische Gegenstände können in Schokolade oder anderen Naschereien versteckt sein und beim Hineinbeißen schwere Verletzungen verursachen.

Die Ermittlungen laufen. Während die Polizei nach den Verantwortlichen sucht, ist für Eltern jedenfalls Vorsicht angesagt. Denn auch zwei Tage nach Halloween tauchen immer neue Fälle auf.