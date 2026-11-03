16-jähriger Bursch auf Drogen kracht in Polizeiauto

Einer Zivilstreife fiel am Montag kurz vor 15.00 Uhr auf Höhe der Triester Straße 359 in Graz ein Pkw auf, der in Fahrtrichtung Norden unterwegs war. Der Lenker missachtete das Rotlicht einer Ampel und hantierte während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon.
Die Beamten aktivierten daraufhin das Blaulicht sowie eine im Heck des Dienstfahrzeuges angebrachte LED-Tafel mit dem Schriftzug "Polizei – bitte folgen". Kurz bevor der Pkw-Lenker sein Fahrzeug zum Stillstand brachte, kletterte er auf die Rückbank.
Der Pkw rollte daraufhin weiter und prallte gegen das zivile Dienstfahrzeug. Durch den Aufprall wurden zwei Beamte, die sich noch im Fahrzeug befanden, leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in das UKH Graz, wo sie ambulant behandelt wurden.
Im Zuge der weiteren Amtshandlung stellten Polizisten fest, dass der 16-Jährige aus Graz keine gültige Lenkberechtigung besaß. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Aufgrund augenscheinlicher Symptome wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv ausfiel.
In weiterer Folge erfolgte eine polizeiärztliche Untersuchung, bei der die Fahruntauglichkeit festgestellt wurde.