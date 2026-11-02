i Das Hauptaugenmerk der Kontrolle lag auf der Bekämpfung von Alkohol- und Drogenfahrten. Sabine Hertel (Archiv, Symbolbild) "Aktion scharf" in Graz Passant zeigt Polizei bei Kontrolle den Mittelfinger Die Polizei nahm am Sonntag in Graz Autofahrer genau unter die Lupe. Bei gezielten Kontrollen standen vor allem Alkohol und Drogen am Steuer im Fokus. Von André Wilding 02.11.2026, 07:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Verkehrsinspektion Graz 2 führte am Sonntag, 1. November 2026, schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen in den Grazer Bezirken durch. Das Hauptaugenmerk der zivilen Verkehrsstreife lag dabei auf der Bekämpfung von Alkohol- und Drogenfahrten.

Im Zuge dieser Maßnahmen wurden folgende Ergebnisse erzielt:

- Fahrtauglichkeit: Vier Kraftfahrzeuglenker wurden aufgrund des Verdachts auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel dem polizeiärztlichen Dienst vorgeführt. Alle vier Personen wurden vom diensthabenden Polizeiarzt als fahruntauglich eingestuft.

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- Alkoholprävention: Bei einem weiteren Lenker ergab ein geeichter Alkomattest einen Wert von knapp 1,5 Promille.

- Maßnahmen: Insgesamt wurden drei Führerscheine vorläufig abgenommen. Bei einem Lenker aus dem Kosovo wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.200 Euro eingehoben. Fünf Personen wurde die Weiterfahrt untersagt.

- Sicherstellungen: Eine geringe Menge an Cannabiskraut konnte sichergestellt werden.

- Weitere Vorkommnisse: Ein Passant wurde nach einer beleidigenden Geste (gestreckter Mittelfinger) gegenüber den Einsatzbeamten beim zuständigen Bezirksgericht angezeigt.

Die Bilder des Tages i ?

Zusammenfassung/Bilanz:

- 9 Anzeigen im Bereich Verkehr

- 4 Anzeigen gemäß § 5/1 StVO (Suchtgift)

- 1 Anzeige gemäß § 5/1 StVO (Alkohol)

- 1 Anzeige gemäß § 14/8 FSG (geringe Alkoholisierung)

- 1 Anzeige gemäß Suchtmittelgesetz (SMG)

- 1 Anzeige wegen Beleidigung

- 13 Alkomatvortests

- 4 Vorführungen beim polizeiärztlichen Dienst

- 3 Führerscheinabnahmen

- 5 Untersagungen der Weiterfahrt

- 1 Sicherheitsleistung