Passant zeigt Polizei bei Kontrolle den Mittelfinger

Die Verkehrsinspektion Graz 2 führte am Sonntag, 1. November 2026, schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen in den Grazer Bezirken durch. Das Hauptaugenmerk der zivilen Verkehrsstreife lag dabei auf der Bekämpfung von Alkohol- und Drogenfahrten.
- Fahrtauglichkeit: Vier Kraftfahrzeuglenker wurden aufgrund des Verdachts auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel dem polizeiärztlichen Dienst vorgeführt. Alle vier Personen wurden vom diensthabenden Polizeiarzt als fahruntauglich eingestuft.
- Alkoholprävention: Bei einem weiteren Lenker ergab ein geeichter Alkomattest einen Wert von knapp 1,5 Promille.
- Maßnahmen: Insgesamt wurden drei Führerscheine vorläufig abgenommen. Bei einem Lenker aus dem Kosovo wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.200 Euro eingehoben. Fünf Personen wurde die Weiterfahrt untersagt.
- Sicherstellungen: Eine geringe Menge an Cannabiskraut konnte sichergestellt werden.
- Weitere Vorkommnisse: Ein Passant wurde nach einer beleidigenden Geste (gestreckter Mittelfinger) gegenüber den Einsatzbeamten beim zuständigen Bezirksgericht angezeigt.
- 9 Anzeigen im Bereich Verkehr
- 4 Anzeigen gemäß § 5/1 StVO (Suchtgift)
- 1 Anzeige gemäß § 5/1 StVO (Alkohol)
- 1 Anzeige gemäß § 14/8 FSG (geringe Alkoholisierung)
- 1 Anzeige gemäß Suchtmittelgesetz (SMG)
- 1 Anzeige wegen Beleidigung
- 13 Alkomatvortests
- 4 Vorführungen beim polizeiärztlichen Dienst
- 3 Führerscheinabnahmen
- 5 Untersagungen der Weiterfahrt
- 1 Sicherheitsleistung