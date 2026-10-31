i Die unbekannten Täter nutzen die Besucherdaten für Betrugsversuche (Symbolbild). iStock Mehrere Bundesländer betroffen Urlauber-Daten geleakt – Betrüger greifen Gäste an Nach einem Datenvorfall bei Tourismusverbänden nutzen Betrüger Urlauberdaten für WhatsApp-Nachrichten und fordern Gäste zu Zahlungen auf. Von Österreich Heute 31.10.2026, 15:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer einen Urlaub über einen steirischen Tourismusverband gebucht hat, sollte derzeit besonders aufmerksam sein: Unbekannte haben Buchungsdaten abgerufen und nutzen diese offenbar für Betrugsversuche. In den vergangenen Tagen erhielten zahlreiche Gäste E-Mails, in denen sie über den Sicherheitsvorfall informiert wurden. Darüber berichtete die "Kleine Zeitung".

Anschließend könnten die Betroffenen betrügerische Nachrichten über WhatsApp erhalten. Darin werden sie offenbar aufgefordert, Kreditkarteninformationen preiszugeben oder Zahlungen zu leisten. Die Nachrichten können dabei einen Bezug zu einer tatsächlichen Urlaubsbuchung haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Diese Daten sind betroffen

Aus den von den Tourismusverbänden verwendeten Buchungssystemen wurden Informationen zu Reservierungen abgerufen. Betroffen sind unter anderem Namen, Adressen, E-Mail-Adressen und Reisedaten. Kreditkarten- und Bankdaten seien hingegen nicht betroffen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Alle steirischen Tourismusverbände betroffen

Die Datenschutzbehörde wurde laut Tourismusverband Steiermark über den Vorfall informiert. Auch sämtliche Vermieterinnen und Vermieter seien bereits verständigt worden.

Die Bilder des Tages i ?

Die Betreiberfirma des Buchungssystems, Feratel, bestätigte den Vorfall. Ein direktes Datenleck bei Feratel habe es demnach allerdings nicht gegeben. Als mögliche Ursache stehen Dienstleistungen von Drittanbietern im Raum. Externe Datenforensiker wurden zur Unterstützung der internen IT-Experten hinzugezogen.

Auch Tirol und Salzburg betroffen

Der Vorfall beschränkt sich offenbar nicht auf die Steiermark: Auch vier Tiroler Tourismusverbände sowie mehrere Salzburger Tourismusverbände sollen mit Problemen zu kämpfen haben.

Betroffene sollten Nachrichten rund um ihre Urlaubsbuchung genau prüfen. Besonders bei Aufforderungen, persönliche Daten bekannt zu geben oder Geld zu überweisen, ist Vorsicht geboten. Im Zweifel sollte die Echtheit einer Nachricht direkt beim jeweiligen Tourismusverband oder Vermieter überprüft werden.