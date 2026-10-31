i Am Freitag kam es in der Steiermark zu einem Feuerwehreinsatz, Symbolbild. iStock Dramatische Szenen Mama flüchtet mit Baby vor Flammen in Wohnhaus Ein Brand in einem Wohnhaus im Murtal sorgte am Freitag für dramatische Szenen. Eine Mutter musste mit ihrem Baby vor den Flammen flüchten. Von Michael Rauhofer-Redl 31.10.2026, 08:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Minuten am Freitagabend in Weißkirchen in der Steiermark (Bezirk Murtal)! In einem zweistöckigen Wohnhaus im Ortsteil Kathal brach kurz vor 20 Uhr plötzlich ein Feuer aus, das berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Eine 29-jährige Mutter und ihr erst neun Monate alter Sohn mussten sich vor den Flammen in Sicherheit bringen.

Bemerkt wurde der Brand vom 34-jährigen Familienvater, einem Nebenerwerbslandwirt. Als plötzlich der Strom ausfiel, unterbrach er seine Arbeiten im Stall und ging nachsehen. Im Wohnzimmer im ersten Stock entdeckte er schließlich das Feuer.

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Mutter flüchtet mit Baby über verrauchte Stiege

Während sich die Flammen im ersten Stock ausbreiteten, befanden sich seine Lebensgefährtin und der gemeinsame Sohn im Wohnbereich im zweiten Stock. Die 29-Jährige brachte sich mit ihrem Baby zunächst auf dem Balkon in Sicherheit.

Auf Anweisung ihres Lebensgefährten wagte sie schließlich die Flucht durch das bereits verrauchte Stiegenhaus. Mutter und Kind schafften es ins Freie.

Vater bekämpft Flammen mit sieben Feuerlöschern

Der 34-Jährige griff unterdessen selbst zu den Feuerlöschern und versuchte, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt sieben Handfeuerlöscher benötigte der Familienvater, bis das Feuer schließlich gelöscht war.

Als die Feuerwehr Weißkirchen mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften eintraf, war der Brand bereits gelöscht.

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Kinderspielzeug geriet in Brand

Die Ermittlungen zur Brandursache brachten eine gefährliche Nachlässigkeit ans Licht. Ein Kamin im ersten Stock war offenbar bereits vor mehreren Jahren lediglich mit einer Pressholzplatte verschlossen worden.

Im Laufe der Zeit hatte sich das Material abgenützt. Die heiße Kaminabluft konnte dadurch die Platte entzünden. Anschließend griffen die Flammen auf Kinderspielzeug über, das vor dem Kamin gelagert war.

Durch die enorme Hitze wurde das Wohnzimmer beschädigt. Zudem wurde das gesamte Wohnhaus stark verrußt. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Drei Familienmitglieder im Spital

Die Rettung brachte die 29-jährige Mutter und ihren neun Monate alten Sohn vorsorglich zur medizinischen Abklärung ins LKH Hochsteiermark nach Leoben. Der 34-jährige Familienvater begab sich selbstständig ins LKH Murtal nach Knittelfeld.