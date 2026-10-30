i Die "Cat in the hat"-Videos gehen in den sozialen Medien herum Reuters/Jana Rodenbusch / iStock Sorgt für Angst TikTok-Trend: "Grusel-Katze" bedroht 14-Jährige Eine Gestalt im Katzenkostüm soll nun auch in Österreich ihr Unwesen treiben. Es kursieren zahlreiche Gerüchte, die Angst ist groß. Von Österreich Heute 30.10.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst waren es die Horror-Clowns, die rund um Halloween für Angst und Schrecken gesorgt haben, jetzt ist es eine Grusel-Katze. "Cat in the hat" heißt die unheimliche Gestalt mit rot-weiß gestreiftem Hut. Eigentlich stammt der Charakter aus einem harmlosen Kinderbuch, in den sozialen Medien wird sie nun aber zur Horror-Figur. In (häufig KI-generierten) Videos schleicht die Katze nachts durch Straßen und Ortschaften. Der "Trend" aus den USA hat inzwischen auch Österreich erreicht.

Angebliche Sichtungen in der Steiermark und Wien

Besonders schlimm trifft es eine Familie aus dem steirischen Bezirk Murtal, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Die 14-jährige Tochter erhielt zahlreiche Bilder, auf denen die Katzenfigur an bekannten Orten der Region auftaucht – sogar vor ihrem eigenen Wohnhaus. Zwar KI-generiert, aber dennoch. Dazu habe sie gruselige Nachrichten bekommen, etwa dass die Katze nachts an ihr Fenster klopfen würde.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch in Wien-Simmering soll die Grusel-Katze bereits gesichtet worden sein. Doch die Polizei gibt Entwarnung: "Eine tatsächliche Sichtung in Wien lässt sich derzeit nicht bestätigen", heißt es auf "Heute"-Anfrage. Auch Gerüchte, wonach seit dem Auftauchen der Figur Menschen verschwinden würden, seien falsch.

Frau in Deutschland aufgelauert

In Deutschland soll es hingegen bereits zu einem Vorfall mit einer verkleideten Person gekommen sein. In Coswig (Sachsen-Anhalt) soll eine Person im Katzenkostüm eine Frau bedroht haben. Mit einem "Knüppel" in der Hand soll die Gestalt fast eine halbe Stunde vor dem Haus der Frau ausgeharrt haben.

Derartige Vorfälle in Wien sind bislang nicht bestätigt. Die Polizei verweist darauf, dass bei einer tatsächlichen Bedrohung oder Gefahr jederzeit der Polizeinotruf 133 gewählt werden kann.