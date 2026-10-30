i Für viele Kinder ist die Wintersportwoche die einzige Möglichkeit, auf die Piste zu kommen. Denise Auer Schulskikurse immer wichtiger Skifahren wird Luxus – Familien unter Druck Skikurse sind für viele Familien eine finanzielle Belastung. Die Steiermark hilft mit Förderungen – doch das Budget war nach einem Monat ausgeschöpft. Von Österreich Heute 30.10.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Andrang ist riesig! Für das Schuljahr 2026/27 stellte das Land Steiermark 300.000 Euro bereit, um Schulskikurse finanziell zu unterstützen. Doch das Geld ist bereits weg. "Das zur Verfügung gestellte Förderbudget war binnen eines Monats ausgeschöpft", heißt es seitens des Landes, wie die "Kleine Zeitung" berichtet.

Hintergrund sind die steigenden Kosten fürs Skifahren. Für viele Kinder sei eine Wintersportwoche mit der Schule inzwischen die einzige Möglichkeit, auf die Piste zu kommen. Im Schuljahr 2024/25 nahmen rund 12.900 steirische Schüler aus höheren Schulen und Mittelschulen an Wintersportwochen teil.

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Hier fahren Schüler gratis Ski

Eine gute Nachricht gibt es für Schulen: In sieben steirischen Skigebieten können Schüler im Rahmen des Turnunterrichts kostenlos Ski fahren. Mit dabei sind Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm, Fageralm, SKI Rittisberg und Galsterberg. Dafür müssen die Schulen ihre Gruppen vorab bei der Liftgesellschaft anmelden und eine offizielle Bestätigung vorlegen.

Auch Familien können sparen: Am 13. Dezember fahren Kinder bis 15 Jahre beim Familienskitag im Naturpark Almenland gratis Ski.

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Hilfe für Familien mit wenig Geld

Wer sich den Schulskikurs nicht leisten kann, kann bei der Schule nach Unterstützung fragen. "Vielerorts leisten der Elternverein oder die Schulgemeinschaft finanzielle Unterstützung. Das ist jedoch immer eine Einzelfallentscheidung", heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Mario Kunasek zur "Kleinen Zeitung".