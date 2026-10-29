i Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnte den Mann retten. Freiwillige Feuerwehr Pruggern Dramatische Rettung Paragleitpilot (73) in Stromleitung führt zu Blackout In Pruggern kam es am Mittwoch zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein Paragleitpilot blieb mit seinem Schirm in einer Hochspannungsleitung hängen. Von Michael Rauhofer-Redl 29.10.2026, 16:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einer dramatischen Rettungsaktion kam es am Mittwoch in Pruggern (Bezirk Liezen). Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag in einer Aussendung mitteilt, blieb ein 73-Jähriger mit seinem Paragleitschirm in einer Hochspannungsleitung hängen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Mann retten. Der Vorfall führte zu einem großflächigen Stromausfall.

Kurz nach 17:00 Uhr wurde die Polizei über einen abgestürzten Paragleiter im Bereich Pruggern verständigt. Beim Eintreffen der Polizeistreife hing der 73-Jährige aus Deutschland noch mit seinem Gleitschirm in der Hochspannungsleitung.

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Vorfall führte zu großflächigem Stromausfall

Der Mann war bei Bewusstsein und ansprechbar. Mitarbeiter des E-Werks Gröbming stellten zunächst die Spannungsfreiheit der Leitung sicher. Anschließend konnten insgesamt 42 Einsatzkräfte der Feuerwehren Pruggern, Gröbming und Michaelerberg den Piloten aus seiner misslichen Lage retten. Das Rote Kreuz brachte den 73-Jährigen mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Diakonissen Klinik nach Schladming.

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Der Vorfall führte zu einem großflächigen Stromausfall im Bereich zwischen Niederöblarn und Aich. Die Stromversorgung war bis etwa 18 Uhr für die Dauer von rund einer Stunde unterbrochen. Die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten an der Hochspannungsleitung dauerten bis in die späten Abendstunden an.