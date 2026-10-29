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Bei einem verheerenden Hüttenbrand in Fürstenfeld kam eine Person ums Leben.
Bei einem verheerenden Hüttenbrand in Fürstenfeld kam eine Person ums Leben.
FF Fürstenfeld
Drama in der Steiermark

Mehrere Explosionen! Tote Person nach Hüttenbrand

Bei einem verheerenden Hüttenbrand in Fürstenfeld kam eine Person ums Leben. Während der Löscharbeiten explodierten mehrere Gaskartuschen.
Von Newsdesk Heute
29.10.2026, 14:33
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Ein verheerender Brand hat am Mittwochabend in Fürstenfeld (Steiermark) ein Todesopfer gefordert. Die Identität der verstorbenen Person ist noch unklar.

Gegen 18.30 Uhr bemerkten Nachbarn, dass auf dem Grundstück eines 63-Jährigen eine Holzhütte in Flammen stand, und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Fürstenfeld rückte aus und begann mit den Löscharbeiten. Dabei explodierten mehrere Gaskartuschen.

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Leiche in völlig zerstörter Hütte entdeckt

Das Feuer richtete massive Schäden an. Die Hütte, die der Besitzer als Wohnraum nutzte, wurde beinahe vollständig zerstört. Als sich die Feuerwehrleute schließlich Zugang zum Inneren verschaffen konnten, entdeckten sie eine leblose Person.

Die Leiche wurde geborgen, die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an. Wer bei dem Brand ums Leben kam, steht noch nicht zweifelsfrei fest.

Technischer Defekt als mögliche Ursache

Die Brandermittler des Landeskriminalamts Steiermark konnten den Ausgangspunkt des Feuers im Bodenbereich der Hütte feststellen. Möglicherweise löste ein Defekt an einer stromführenden Leitung den Brand aus.

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Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gibt es bislang nicht. Die Ermittlungen zur Identität des Todesopfers und zur Schadenshöhe dauern an.

red, 29.10.2026, 14:33
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