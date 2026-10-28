i Der Unfall ereignete sich beim Verladen des Tieres. Symbolbild. iStock/ CasarsaGuru Drama auf Reiterhof Pferd scheut plötzlich – Frau (73) schwer verletzt Schlimmer Arbeitsunfall in Hart bei Graz! Ein Pferd schreckte beim Verladen plötzlich zurück. Eine 73-Jährige erlitt dabei schwere Handverletzungen. Von Michael Rauhofer-Redl 28.10.2026, 20:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einem folgenschweren Arbeitsunfall kam es am Mittwochnachmittag (28. Oktober) in Hart bei Graz im Bezirk Graz-Umgebung. Eine 73-jährige Frau wurde beim Verladen eines Pferdes schwer an der Hand verletzt.

Führstrick um die Hand gewickelt

Gegen 15 Uhr half die Frau auf dem Gelände eines Reitstalls dabei, ein Pferd auf einen Transporter zu verladen. Dabei kam es zu dem folgenschweren Zwischenfall.

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Laut Angaben einer Zeugin dürfte die 73-Jährige zuvor den Führstrick des Tieres um ihre Hand gewickelt haben. Als das Pferd plötzlich zurückschreckte, wurde der Strick mit großer Wucht gespannt. Durch den starken Zug erlitt die Frau vermutlich schwere Verletzungen an der Hand.

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Angehörige brachte Frau ins Spital

Nach dem Unfall wurde die verletzte 73-Jährige von einer Angehörigen ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen tatsächlich sind, ist derzeit nicht näher bekannt.