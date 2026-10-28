i Nachdem ihre Oma gestürzt war, leisteten die Mädchen sofort erste Hilfe (Symbolbild). iStock Leisteten erste Hilfe Oma fiel mit Scooter: Enkelinnen (9,12) halfen sofort Als ihre Oma mit dem Scooter stürzte, bewiesen zwei Mädchen in der Steiermark Mut: Die Neun- und Zwölfjährige reagierten sofort und holten Hilfe. Von Österreich Heute 28.10.2026, 12:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Schreckmoment, in dem zwei junge Mädchen einen kühlen Kopf bewahrten: Am Mittwochvormittag stürzte eine 64-jährige Frau in St. Stefan ob Stainz im Bezirk Deutschlandsberg mit einem Scooter und brauchte medizinische Hilfe. Ihre Enkelinnen im Alter von neun und zwölf Jahren reagierten sofort und kümmerten sich um ihre verletzte Oma.

Mädchen holen Hilfe für ihre Oma

Die beiden Kinder erkannten, dass ihre Großmutter Unterstützung brauchte. Sie blieben bei der 64-Jährigen, leisteten Erste Hilfe im Rahmen ihrer Möglichkeiten und verständigten einen Nachbarn. Dieser setzte den Notruf ab und alarmierte die Rettungskräfte, wie "5 Minuten" berichtet.

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Bis die Sanitäter eintrafen, ließen die Mädchen ihre Oma nicht allein. Die Einsatzkräfte des Grünen Kreuzes Steiermark übernahmen die medizinische Versorgung. Anschließend wurde die Verletzte ins UKH Graz gebracht.

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Rettungsorganisation zeigt sich beeindruckt

Beim Grünen Kreuz Steiermark ist man vom Einsatz der beiden Enkelinnen beeindruckt. "Was diese beiden Kinder geleistet haben, verdient großen Respekt. In einer Situation, die auch für Erwachsene belastend sein kann, haben sie Verantwortung übernommen, Hilfe organisiert und sich um ihre Großmutter gekümmert", heißt es seitens der Rettungsorganisation.

Die Mädchen hätten genau richtig gehandelt: Ruhe bewahren, Hilfe holen und bei der verletzten Person bleiben. Das Grüne Kreuz Steiermark spricht den beiden jungen Helferinnen ausdrücklich seine Anerkennung aus. "Um Großes zu leisten, muss man nicht groß sein."