i Der verletzte Jugendliche wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Getty Images (Symbolbild) Auf Intensivstation 14-Jähriger ringt nach Motorradsturz mit dem Tod Dramatischer Zwischenfall am Dienstag in Seiersberg! Ein 14-jähriger Motorradlenker stürzte schwer, als ein Mann (61) drei Burschen stoppen wollte. Von André Wilding 28.10.2026, 10:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Polizei wurde am Dienstag kurz nach 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Anton-Wildgans-Wegs in Seiersberg gerufen.

Ersten Ermittlungen zufolge waren dort ein 15-Jähriger und zwei 14-Jährige mit ihren Mofas beziehungsweise Motocross-Motorrädern auf einer Gemeindestraße unterwegs. Dabei dürfte ein 61-Jähriger die Fahrbahn betreten haben, um die drei Jugendlichen aus dem Bezirk Graz-Umgebung anzuhalten.

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Bei Sturz schwer verletzt

Während die ersten beiden Lenker dem Mann offenbar auswichen und ihre Fahrt fortsetzten, dürfte der dritte Jugendliche (14) mit seinem Motorrad zu Sturz gekommen sein. Der 61-Jährige verständigte umgehend die Rettungskräfte.

Der Bursche erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht. Dort musste er auf der Intensivstation aufgenommen werden. Wie sich herausstellte, besaß der 14-Jährige keine gültige Lenkberechtigung. Zudem war sein Motorrad nicht zum Verkehr zugelassen.

Weitere Jugendliche ausgeforscht

Die beiden anderen Jugendlichen hatten den Unfallort verlassen. Polizisten konnten sie im Zuge der ersten Ermittlungen ausforschen. Dabei stellte sich heraus, dass auch der zweite 14-Jährige weder eine gültige Lenkberechtigung noch eine Zulassung für sein Motorfahrrad besaß.

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Der 15-Jährige verfügte zwar über eine entsprechende Lenkberechtigung und ein zugelassenes Fahrzeug, war jedoch ohne Kennzeichen unterwegs. Alle drei Jugendlichen werden wegen der festgestellten Übertretungen angezeigt. Zudem laufen weitere Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.