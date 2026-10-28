i Ein abruptes Bremsmanöver in einem Grazer Linienbus hatte schwere Folgen. Eine 67-jährige Frau kam zu Sturz und musste ins Spital gebracht werden. (Symbolbild) istock Ins Spital gebracht Dramatischer Sturz in Linienbus – Frau schwer verletzt Ein abruptes Bremsmanöver in einem Grazer Linienbus hatte schwere Folgen. Eine 67-jährige Frau kam zu Sturz und musste ins Spital gebracht werden. Von Newsdesk Heute 28.10.2026, 11:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein heftiges Bremsmanöver in einem Grazer Linienbus hat am Dienstagnachmittag für eine 67-jährige Frau im Krankenhaus geendet. Die Pensionistin stürzte während der Fahrt und erlitt schwere Verletzungen.

Der 50-jährige Busfahrer war gegen 15.25 Uhr mit der Linie 66 auf der Fröhlichgasse in Richtung Westen unterwegs. Als sich der Bus der Haltestelle "Sportpark" näherte, wollte die Grazerin aussteigen. Sie erhob sich von ihrem Platz und betätigte den Stopp-Knopf.

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Frau schwer verletzt

Genau in diesem Moment musste der Lenker aufgrund der Verkehrssituation stark bremsen. Die 67-Jährige verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte. Nach der Erstversorgung wurde die Schwerverletzte ins LKH Graz gebracht.