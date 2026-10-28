Pensionist (85) angefahren – Sonne blendete Lenkerin

Schreckmoment in Gamlitz im Bezirk Leibnitz: Ein 85-jähriger Mann wollte am Dienstagnachmittag die Straße auf einem Schutzweg überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und verletzt. Die Lenkerin dürfte den Pensionisten wegen der tief stehenden Sonne übersehen haben.
Der Unfall ereignete sich auf der B69. Eine 58-jährige Autofahrerin war von Ehrenhausen kommend in Richtung Ortszentrum unterwegs, als der Mann gerade die Fahrbahn überquerte.
Laut Landespolizeidirektion Steiermark dürfte die tief stehende Sonne die Sicht der Lenkerin beeinträchtigt haben. Sie übersah den Fußgänger vermutlich und touchierte ihn mit ihrem Pkw. Durch den Zusammenstoß stürzte der 85-Jährige auf die Fahrbahn und blieb verletzt liegen.
Der Mann wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst ins LKH Südweststeiermark, Standort Wagna. Wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt.
Bei beiden Unfallbeteiligten wurde ein Alkotest durchgeführt. Beide Tests verliefen negativ.