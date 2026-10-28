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Die Lenkerin dürfte den Fußgänger übersehen haben (Symbolbild).
Die Lenkerin dürfte den Fußgänger übersehen haben (Symbolbild).
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Ins Spital gebracht

Pensionist (85) angefahren – Sonne blendete Lenkerin

Ein Pensionist wurde in Gamlitz auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst. Die Lenkerin dürfte ihn wegen der tief stehenden Sonne übersehen haben.
Von Österreich Heute
28.10.2026, 10:55
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Schreckmoment in Gamlitz im Bezirk Leibnitz: Ein 85-jähriger Mann wollte am Dienstagnachmittag die Straße auf einem Schutzweg überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und verletzt. Die Lenkerin dürfte den Pensionisten wegen der tief stehenden Sonne übersehen haben.

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Fußgänger übersehen

Der Unfall ereignete sich auf der B69. Eine 58-jährige Autofahrerin war von Ehrenhausen kommend in Richtung Ortszentrum unterwegs, als der Mann gerade die Fahrbahn überquerte.

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Laut Landespolizeidirektion Steiermark dürfte die tief stehende Sonne die Sicht der Lenkerin beeinträchtigt haben. Sie übersah den Fußgänger vermutlich und touchierte ihn mit ihrem Pkw. Durch den Zusammenstoß stürzte der 85-Jährige auf die Fahrbahn und blieb verletzt liegen.

Pensionist ins Spital gebracht

Der Mann wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst ins LKH Südweststeiermark, Standort Wagna. Wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt.

Bei beiden Unfallbeteiligten wurde ein Alkotest durchgeführt. Beide Tests verliefen negativ.

red, 28.10.2026, 10:55
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