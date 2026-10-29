i Die Ersthelfer wurden zu Helden. FF Deutschfeistritz Dramatischer Unfall Lkw kippt um – Fahrer beinahe von Gurt erwürgt Nach einem Unfall auf der S35 wurde der Gurt für einen Lenker zur Lebensgefahr. Nur durch das beherzte Eingreifen zweier Zeugen gelang die Rettung. Von Österreich Heute 29.10.2026, 15:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Donnerstagvormittag auf der S35 bei Deutschfeistritz (Stmk.): Ein Kleinlaster mit Anhänger geriet außer Kontrolle, kippte um und blieb auf der zweiten Fahrspur liegen. Für den Lenker wurde die Situation lebensgefährlich.

Der Mann war im Führerhaus eingeklemmt und drohte laut Feuerwehr von seinem eigenen Sicherheitsgurt stranguliert zu werden. Doch zwei Unfallzeugen reagierten sofort: Sie eilten zum umgestürzten Fahrzeug und befreiten den Fahrer vom Gurt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Bilder des Tages i ?

Zeugen retten Lenker das Leben

Die Feuerwehr Deutschfeistritz lobte die beiden Helfer ausdrücklich. Sie hätten "den Gurt entfernt und dem Verunfallten das Leben retten können", berichtet die "Kleine Zeitung".

Um 9.41 Uhr wurden die Feuerwehren Peggau, Friesach/Wörth und Deutschfeistritz zur Unfallstelle zwischen der Auffahrt Peggau und dem Knoten Deutschfeistritz in Fahrtrichtung Graz alarmiert. Die Einsatzkräfte bargen den Lenker aus dem Fahrzeug und übergaben ihn der Rettung. Während des Einsatzes und der Aufräumarbeiten musste die S 35 gesperrt werden.