i Die Polizei sucht nach den Tätern. Getty Images (Symbolbild) Gequält und erschossen Katze gekreuzigt – Polizei jagt brutale Tierquäler Eine tote Katze an einem Kreuz sorgt in der Steiermark für Entsetzen. Das Tier wurde gequält und erschossen. Die Polizei sucht nach den Tätern. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 18:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 14. Oktober bot sich Passanten im steirischen Admont (Bezirk Liezen) ein schreckliches Bild. In den Morgenstunden entdeckten sie neben der Fahrbahn im Ortsteil Aigen eine tote Katze, die an ein Kreuz befestigt wurde.

Die Passanten erstatteten daraufhin Anzeige. Als die Polizei Nachschau an besagter Örtlichkeit hielt, konnten auch sie die tote Katze feststellen. Das Tier soll an das etwa einen Meter hohe, behelfsmäßige Kreuz geschraubt worden sein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Polizei bittet um Hinweise

Laut einer Untersuchung durch einen Tierarzt sei die schwarze Katze als sie noch am Leben war gequält worden. Danach hätten sie die bislang unbekannten Täter erschossen. Anschließen schraubten sie das Tier ans Kreuz.

Die Bilder des Tages i ?

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei verliefen erfolglos. Aus diesem Grund erhofft man sich nun Hinweise aus der Bevölkerung zur Täterschaft. Diese können unter der Telefonnummer 059133/6341 bei der Polizeiinspektion Admont abgegeben werden.