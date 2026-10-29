Katze gekreuzigt – Polizei jagt brutale Tierquäler

Am 14. Oktober bot sich Passanten im steirischen Admont (Bezirk Liezen) ein schreckliches Bild. In den Morgenstunden entdeckten sie neben der Fahrbahn im Ortsteil Aigen eine tote Katze, die an ein Kreuz befestigt wurde.
Die Passanten erstatteten daraufhin Anzeige. Als die Polizei Nachschau an besagter Örtlichkeit hielt, konnten auch sie die tote Katze feststellen. Das Tier soll an das etwa einen Meter hohe, behelfsmäßige Kreuz geschraubt worden sein.
Laut einer Untersuchung durch einen Tierarzt sei die schwarze Katze als sie noch am Leben war gequält worden. Danach hätten sie die bislang unbekannten Täter erschossen. Anschließen schraubten sie das Tier ans Kreuz.
Die bisherigen Ermittlungen der Polizei verliefen erfolglos. Aus diesem Grund erhofft man sich nun Hinweise aus der Bevölkerung zur Täterschaft. Diese können unter der Telefonnummer 059133/6341 bei der Polizeiinspektion Admont abgegeben werden.