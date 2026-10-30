i Die Scheibe des Juweliers Weikhard wurde eingeschlagen (Symbolbild). Google Luxusuhren entwendet Juwelier ausgeraubt – Videos sollen nun alles zeigen Kurz nach dem Juweliersraub in Wien musste auch ein Luxusgeschäft in Graz dran glauben. Nun sollen Überwachungsvideos Aufschluss über die Tat geben. Von Österreich Heute 30.10.2026, 14:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blitzeinbruch am Grazer Hauptplatz – Videos sollen nun helfen, die Täter zu fassen. Innerhalb von 90 Sekunden raubten die Tatverdächtigen den Grazer Innenstadt-Juwelier Weikhard in der Nacht auf den 30. Oktober aus und ließen zahlreiche Luxusuhren aus dem Schaufenster mitgehen. Mitten in der Nacht, um 03:00 Uhr, schrillte der Alarm – die Spurensicherung begann kurz darauf. Viele Fragen sind auch Stunden nach der Tat noch offen.

Frage nach den Tätern

"Das Landeskriminalamt Steiermark sichtet derzeit die Überwachungsvideos", heißt es im Gespräch mit "Heute". Besonderen Fokus lege man derzeit darauf, wie viele Täter an dem Blitzeinbruch tatsächlich beteiligt waren.

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"Am Tatort waren es wohl nur zwei", heißt es von der Polizei Steiermark gegenüber "Heute". Eine umgehende Fahndung verlief anfänglich erfolglos, man hoffe derzeit auf Hinweise aus dem Videomaterial.

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Betrieb läuft weiter

Mit einem speziellen Werkzeug sollen die Täter die Scheibe des Geschäfts eingeschlagen haben. Nichtsdestotrotz bleibt der Betrieb am Freitag geöffnet. Mit einer Nachricht auf Facebook wendet sich der Juwelier an seine Kunden: "Nach dem Einbruch in unser Geschäft möchten wir Sie darüber informieren, dass unser Verkauf uneingeschränkt weiterläuft", heißt es.