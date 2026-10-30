i Die Polizei konnte die Verdächtigen festnehmen. Getty Images (Symbolbild) Zwei Festnahmen Stolperfallen! Pensionisten schützen Cannabis-Plantage In der Steiermark stießen Polizisten auf eine Cannabis-Plantage in einem Garten. Die Tatverdächtigen: Zwei Pensionisten. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 13:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 15. Oktober staunten steirische Ermittler nicht schlecht als sie eine Hausdurchsuchung an einer Adresse in Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) durchführten. Diese wurde nach gerichtlicher Bewilligung von der Staatsanwaltschaft Graz angeordnet.

Bei der Durchsuchung standen Beamte der Suchtmittelgruppe des Bezirkspolizeikommandos Deutschlandsberg im Einsatz. Sie wurden von Kräften der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) Steiermark sowie weiteren Bezirkskräften unterstützt.

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Neun Kilogramm Cannabis

Im Garten des Wohnhauses fanden die Ermittler eine Cannabis-Plantage sowie bereits verarbeitete Suchtmittel vor. Die Verdächtigen in diesem Fall sind allerdings eher untypisch. Bei ihnen handelt es sich um zwei Pensionisten – 61 und 68 Jahre alt. Sie sollen gemeinsam in dem Haushalt leben.

Die Plantage im Garten haben die Verdächtigen offenbar gut geschützt. So stießen die Polizisten in dem Areal um das Wohnhaus auf mehrere Stolperfallen, die bei Auslösung einen akustischen Alarm erzeugten.

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Insgesamt konnten die Ermittler mehr als neun Kilogramm Cannabis sicherstellen. Die 61-Jährige und der 68 Jahre alte Mann wurden festgenommen. Sie zeigten sich nicht geständig und wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Dort sitzen die Verdächtigen aktuell in Untersuchungshaft.