i Einsatzkräfte mit Blaulicht. IMAGO/Daniel Scharinger (Symbolbild) Er wollte … Plötzlich Explosion! Mann fliegt mit Auto in die Luft! Heftige Explosion in Schladming! Ein Mann will sich im Auto eine Zigarette anzünden. Plötzlich fliegt er in die Luft, massive Schäden sind die Folge. Von Newsdesk Heute 31.10.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock am Samstagmorgen (31. Oktober) in Schladming! Ein 47-jähriger Mann wollte seinen Pkw in Betrieb nehmen und sich dabei eine Zigarette anzünden. Doch plötzlich kam es zu einer heftigen Explosion im Fahrzeuginneren. Das Auto wurde massiv beschädigt, der Lenker verletzt.

Trotz der Wucht der Detonation gelang es dem Mann, sich selbst aus dem zerstörten Fahrzeug zu befreien.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Gasflasche und Chemiefässer im Auto

Der Vorfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr im Schladminger Ortsteil Untertal im Bezirk Liezen. Der 47-Jährige wollte gerade seinen Pkw starten. Im Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt unter anderem zwei Chemiefässer und eine Gasflasche.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte aus der Gasflasche bereits zuvor Gas ausgetreten sein. Warum es zu dem möglichen Gasaustritt kam, ist noch ungeklärt. Als der Mann eine Zigarette entzündete, kam es schlagartig zur Explosion im Innenraum des Autos.

Google Map anzeigen

Lenker klettert durch Seitenfenster

Die Detonation richtete am Fahrzeug massive Schäden an. Der 47-Jährige befand sich zum Zeitpunkt der Explosion im Pkw und wurde dabei verletzt. Trotzdem konnte er sich eigenständig retten. Der Mann kletterte durch ein Seitenfenster aus dem beschädigten Wagen. Anschließend übernahmen die Rettungskräfte die Erstversorgung des Verletzten.

Nach der medizinischen Betreuung vor Ort wurde der 47-Jährige ins Diakonissen-Krankenhaus Schladming eingeliefert. Wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei spricht von Verletzungen unbestimmten Grades.

Auch die genaue Ursache des Gasaustritts muss noch geklärt werden. Fest steht: Das Entzünden der Zigarette dürfte das zuvor ausgetretene Gas im Fahrzeuginneren entzündet und damit die heftige Explosion ausgelöst haben.