i Die Polizei zog die Autofahrer sofort aus dem Verkehr. Sabine Hertel (Archiv, Symbolbild) "Aktion scharf" Polizei nimmt Autofahrern sofort Kennzeichen weg Große Polizeiaktion in der Nacht auf Sonntag in Leibnitz! Bei einer Schwerpunktkontrolle deckten die Beamten zahlreiche Verstöße auf. Von André Wilding 01.11.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unter der Leitung des Bezirkspolizeikommandos Leibnitz standen in der Zeit zwischen 31. Oktober, 17:00 Uhr, und 1. November, 05:00 Uhr, zahlreiche Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Unterstützt wurden die Bezirkskräfte von der Polizeiinspektion Spielfeld, der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), der Fernmeldebehörde sowie der Kfz-Landesprüfstelle der Steiermärkischen Landesregierung.

Der Fokus lag auf der Überprüfung von Alkohol- und Suchtgiftbeeinträchtigungen, Geschwindigkeitsübertretungen, der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen sowie unzulässigen Umbauten. Zudem kontrollierten die Polizisten die Einhaltung des Pyrotechnikgesetzes. Die Fernmeldebehörde und die DSN ordneten ihr Augenmerk unter Einsatz speziellen technischen Equipments insbesondere auf unzulässig verbaute Störsender.

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Sicherstellungen und zahlreiche Anzeigen

Im Zuge der Kontrollen konnten die Einsatzkräfte unter anderem 40 Stück pyrotechnische Gegenstände, eine Menge Marihuana sowie verbotene Anabolika sicherstellen. Zudem gab es vier Anzeigen wegen Lenkens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss (in zwei Fällen nahmen Polizisten den Führerschein vorläufig ab).

Drei Fahrzeuglenker wurden wegen Lenkens ohne gültige Lenkberechtigung angezeigt. Bei 29 verkehrsrechtlichen Anzeigen wurden in fünf Fällen die Kennzeichen der Fahrzeuge vorläufig wegen schwerer technischer Mängel abgenommen.

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"Konsequentes Einschreiten"

"Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Behörden hat hervorragend funktioniert. Durch unser konsequentes Einschreiten konnten wir nicht nur beeinträchtigte Lenker rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen, sondern auch unzulässige Pyrotechnik und illegal mitgeführte Substanzen sicherstellen. Diese Kontrollen sind ein wesentlicher Baustein, um die Verkehrssicherheit und die öffentliche Ordnung in der Region nachhaltig zu gewährleisten", betonte Chefinspektor Heimo Moser, Leiter des Verkehrsreferates des Bezirkspolizeikommandos Leibnitz.