i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Getty Images (Symbolbild) Messer-Attacke nach Streit 18-Jähriger auf Straße von hinten niedergestochen Blutige Eskalation in Irdning! Nach einem Streit soll ein 21-Jähriger zweimal auf einen 18-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer musste ins Spital. Von André Wilding 02.11.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Hauptplatz in Irdning kam es am Samstag aus bislang unbekannten Gründen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen aus dem Bezirk Liezen und einem 16-jährigen Rumänen aus dem Bezirk Liezen.

Der 16-Jährige attackierte darauf den 18-Jährigen körperlich. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein 21-jähriger Bekannter des 16-Jährigen, ebenfalls rumänischer Staatsbürger aus dem Bezirk Liezen, der Örtlichkeit.

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Messer-Attacke von hinten

Der 21-Jährige steht nunmehr im Verdacht, dem 18-Jährigen mit einem Klappmesser von hinten zwei Stichverletzungen zugefügt zu haben. Danach entfernten sich die beiden Tatverdächtigen von der Örtlichkeit.

Das 18-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär behandelt. Der Zustand des 18-Jährigen ist stabil. Die beiden Tatverdächtigen wurden ausgeforscht und einvernommen.

Dabei stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nunmehr dringend verdächtig ist, die Stichwunden zugefügt zu haben. Er zeigte sich nicht geständig.

Tatwaffe in Abwasserkanal entsorgt

Die mutmaßliche Tatwaffe war von den Verdächtigen in einem Abwasserkanal entsorgt worden, konnte jedoch aufgefunden und sichergestellt werden.

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Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurde der 21-Jährige in die Justizanstalt Leoben eingeliefert, der 16-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.