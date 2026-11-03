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Der Pkw wurde bei dem Brand komplett zerstört..
Der Pkw wurde bei dem Brand komplett zerstört..
istock (Symbolbild)
Rauch aus Motorraum

Auto geht während Fahrt auf der A2 in Flammen auf

Ein Pkw-Lenker bemerkte am Montag auf der A2 bei Gleisdorf plötzlich Rauch aus dem Motorraum. Kurz darauf stand sein Auto in Vollbrand.
Von André Wilding
03.11.2026, 07:09
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Auf der A2 in Fahrtrichtung Graz kam es am Montag kurz vor 18.00 Uhr zu einem Fahrzeugbrand.

Ersten Erhebungen zufolge war ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus Graz gemeinsam mit zwei weiteren Personen auf der Autobahn unterwegs, als ihm plötzlich eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum auffiel.

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Auto komplett zerstört

Aufgrund der zunehmend stärkeren Rauchentwicklung hielt der Lenker in der nächstgelegenen Pannenbucht an. Die drei Insassen verließen das Fahrzeug und verständigten die Einsatzkräfte. In der Zwischenzeit breitete sich das Feuer rasch aus, woraufhin der Pkw in Vollbrand stand.

Die Freiwilligen Feuerwehren Gleisdorf und Ludersdorf, die mit sieben Fahrzeugen und insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und gegen 18:15 Uhr "Brand aus" geben.

Das Fahrzeug wurde durch das Feuer völlig zerstört. Auch zwei Betonteile der ASFINAG wurden beschädigt. Eine Gefahr für Menschen oder die Umwelt bestand zu keiner Zeit. Während der Löscharbeiten mussten der erste und zweite Fahrstreifen gesperrt werden.

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Technischer Defekt

Ein anwesender Bezirksbrandermittler der Polizei stellte fest, dass der Brand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt im Motorraum ausgelöst worden sein dürfte.

Die A2 war gegen 19:30 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Weitere Erhebungen folgen.

wil, 03.11.2026, 07:09
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