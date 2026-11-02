i Ein Vater entdeckte Nägel in Halloween-Süßigkeiten. istock (Symbolbild) Polizei ermittelt Schock in Österreich! Nägel in Halloween-Süßigkeiten Schockfund in Linz! Ein Vater (28) entdeckte Nägel in den Halloween-Süßigkeiten seiner Kinder. Die Polizei ermittelt und warnt vor dem Verzehr. Von André Wilding 02.11.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollten die gesammelten Süßigkeiten für Freude sorgen, doch für eine Familie in Linz gab es nach Halloween eine böse Überraschung. Ein 28-jähriger Vater entdeckte in den Naschereien seiner Kinder mehrere Nägel. Besonders gefährlich: Die spitzen Gegenstände waren von außen teilweise gar nicht zu erkennen.

Vater entdeckt Nägel in Schokolade

Die Kinder waren zu Halloween im Linzer Stadtteil Oed unterwegs gewesen und hatten dort Süßigkeiten gesammelt. Darunter befanden sich verschiedene Schokoriegel und Kaubonbons.

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Als sich ihr Vater am Sonntagabend die gesammelten Naschereien ansah, machte er die erschreckende Entdeckung. In den Süßigkeiten steckten rund einen Zentimeter lange Nägel.

Das Heimtückische daran: Einige der Metallstücke waren von außen nicht sichtbar. Wer die Süßigkeiten ohne vorherige Kontrolle gegessen hätte, hätte die Nägel womöglich nicht rechtzeitig bemerkt.

Polizei warnt vor Halloween-Süßigkeiten

Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen. Woher die manipulierten Süßigkeiten stammen und wie die Nägel hineingelangt sind, ist derzeit noch unklar.

Gleichzeitig sprechen die Beamten eine ausdrückliche Warnung aus: Halloween-Süßigkeiten, die im Bereich Linz-Oed gesammelt wurden, sollten vorsorglich nicht gegessen werden.

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Die Warnung betrifft sowohl Schokoriegel als auch Kaubonbons. Besonders tückisch bleibt, dass die etwa einen Zentimeter langen Nägel nicht in jedem Fall von außen erkennbar sind.