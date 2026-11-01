14-Jähriger lag mit Freundin betrunken in Haltestelle

Ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land sowie seine 14-jährige Freundin aus dem Bezirk Vöcklabruck wurden am 31.Oktober gegen 22 Uhr von einer Polizeistreife im Gemeindegebiet von Regau kontrolliert.
Die beiden Jugendlichen lagen in einer Bushaltestelle am Boden. Als sich die Beamten vergewisserten wollten, ob es beiden Personen gut gehen würde, stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass der 14-jährige deutlich alkoholisiert zu sein schien.
Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Freundin des 14-jährigen war nicht durch Alkohol beeinträchtigt, klagte jedoch über Kreislaufprobleme.
Das Mädchen gab den Polizisten gegenüber an, dass sie zuvor in der Eislaufhalle gewesen seien, anschließend haben sie bei einem Freund ein paar Liköre getrunken.
Der Jugendliche wurde von der Rettung erstversorgt und beide konnten im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben werden. Er wird angezeigt.