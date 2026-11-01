i Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen. Getty Images (Symbolbild) Er hatte 1,4 Promille 14-Jähriger lag mit Freundin betrunken in Haltestelle Alkohol-Eklat in Oberösterreich! Ein 14-Jähriger wurde mit 1,4 Promille in einer Bushaltestelle entdeckt. Neben ihm lag seine gleichaltrige Freundin. Von André Wilding 01.11.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land sowie seine 14-jährige Freundin aus dem Bezirk Vöcklabruck wurden am 31.Oktober gegen 22 Uhr von einer Polizeistreife im Gemeindegebiet von Regau kontrolliert.

In Bushaltestelle gelegen

Die beiden Jugendlichen lagen in einer Bushaltestelle am Boden. Als sich die Beamten vergewisserten wollten, ob es beiden Personen gut gehen würde, stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass der 14-jährige deutlich alkoholisiert zu sein schien.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Freundin des 14-jährigen war nicht durch Alkohol beeinträchtigt, klagte jedoch über Kreislaufprobleme.

Liköre getrunken

Das Mädchen gab den Polizisten gegenüber an, dass sie zuvor in der Eislaufhalle gewesen seien, anschließend haben sie bei einem Freund ein paar Liköre getrunken.

Die Bilder des Tages i ?

Der Jugendliche wurde von der Rettung erstversorgt und beide konnten im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben werden. Er wird angezeigt.