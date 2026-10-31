i Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. FF Vöcklabruck Kamen ins Krankenhaus Küchenbrand in Asiarestaurant – sieben Verletzte Bei einem Küchenbrand in einem Asiarestaurant wurden sieben Menschen verletzt. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Von Österreich Heute 31.10.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen in Vöcklabruck: Nach 16 Uhr brach in der Küche eines Asiarestaurants ein Feuer aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Gäste im Lokal. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hielten sich während der Nachmittagspause in der Wohnung oberhalb des Restaurants auf.

Feuer breitete sich nicht aus

Die Freiwillige Feuerwehr Vöcklabruck rückte rasch an und konnte verhindern, dass sich die Flammen auf das restliche Gebäude ausbreiteten. Dennoch entstand im Restaurant erheblicher Sachschaden. Zudem wurde das gesamte Haus teilweise stark verraucht.

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Sieben Personen ins Krankenhaus gebracht

Die sieben Personen im Alter zwischen sechs und 62 Jahren, die sich in den Wohnungen über dem Lokal aufgehalten hatten, wiesen zunächst keine offensichtlichen Verletzungen auf.

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Aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung wurden sie jedoch vom Roten Kreuz versorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Warum das Feuer in der Küche ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.