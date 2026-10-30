i Der Freitag forderte viele Verletzte auf Oberösterreichs Straßen. IMAGO/Daniel Scharinger Unfallserie in Oberösterreich Massen-Crash auf Westautobahn fordert 5 Verletzt Auf der A1 bei Eberstalzell krachten am Freitag fünf Autos ineinander. Fünf Menschen wurden verletzt. Auch andernorts gab es schwere Unfälle. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 21:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gleich mehrere schwere Verkehrsunfälle haben am Freitag (30. Oktober) die Einsatzkräfte in Oberösterreich auf Trab gehalten. Besonders heftig krachte es auf der A1 Westautobahn im Bezirk Wels-Land. Bei einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Autos wurden fünf Menschen verletzt.

Gegen 13.40 Uhr waren insgesamt sieben Personen in fünf Pkw auf der A1 in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Im Gemeindegebiet von Eberstalzell kam es im Kolonnenverkehr plötzlich zu einer folgenschweren Kettenreaktion: Die fünf Fahrzeuge prallten ineinander.

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Fünf Verletzte nach Massencrash

Bei der Kollision wurden ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, ein 38-jähriger Deutscher aus Salzburg sowie eine 49-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Vöcklabruck verletzt. Auch zwei 17-jährige Mädchen aus dem Bezirk Rohrbach, die gemeinsam in einem der Autos unterwegs waren, erlitten Verletzungen.

Die Rettungskräfte versorgten die fünf Verletzten noch an der Unfallstelle, anschließend wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Eine 46-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck und ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten kamen unverletzt davon. Wie es zu dem Auffahrunfall kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Alkolenker kracht in Familienauto

Nur wenige Stunden später kam es im Bezirk Schärding zum nächsten schweren Unfall. Gegen 16 Uhr war eine 40-Jährige mit ihren beiden Kindern, einem 14-jährigen Buben und einem zwölfjährigen Mädchen, auf der B149 bei St. Florian am Inn unterwegs.

Plötzlich geriet ein entgegenkommender 24-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Ried auf die falsche Fahrbahnseite und streifte das Auto der Familie. Der Wagen der 40-Jährigen kam ins Schleudern, geriet ins Bankett und kippte schließlich auf die Seite. Das Auto des Unfallverursachers landete in einem angrenzenden Feld.

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Die Mutter und ihre beiden Kinder konnten sich selbst aus dem umgekippten Fahrzeug befreien. Alle drei wurden verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

Der 24-Jährige blieb unverletzt. Ein Alkotest brachte allerdings ein erschreckendes Ergebnis: 1,42 Promille! Die Polizei nahm dem Mann noch an Ort und Stelle den Führerschein ab und untersagte ihm die Weiterfahrt. Er wird angezeigt.

15-jähriger Mopedlenker schwer verletzt

Bereits am Vormittag hatte sich im Bezirk Freistadt ein weiterer schwerer Unfall ereignet. Ein 15-jähriger Mopedlenker war gegen 11.15 Uhr auf der B123 bei Wartberg in Richtung Mauthausen unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet.

Eine entgegenkommende 60-jährige Autofahrerin reagierte geistesgegenwärtig und versuchte auszuweichen. Einen Frontalzusammenstoß konnte sie dadurch verhindern. Dennoch streifte der Jugendliche mit seinem Moped die rechte Seite ihres Autos.

Der 15-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er ins Krankenhaus eingeliefert.