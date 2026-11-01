Rippenbrüche! Frau (83) von Teenies brutal verprügelt

Ein Angriff ohne ersichtlichen Grund erschüttert Linz: Anfang Oktober soll eine 63-jährige Frau auf der Landstraße von zwei jungen Frauen attackiert und schwer verletzt worden sein. Die 18-jährigen Verdächtigen stammen aus dem Bezirk Perg und aus Linz. Auch ein Zeuge geriet ins Visier der beiden.
Die Folgen für das Opfer waren schwerwiegend: Die 63-Jährige erlitt mehrere Rippenbrüche und Prellungen am linken Oberarm. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie im Unfallkrankenhaus intensivmedizinisch betreut werden. Laut Polizei erfolgte der Angriff ohne ersichtlichen Grund.
Doch damit soll es nicht getan gewesen sein. Auch ein 22-jähriger afghanischer Staatsangehöriger wurde von den beiden Frauen bedroht. Sie wollten ihn offenbar davon abhalten, Anzeige zu erstatten.
Der Mann verständigte dennoch die Polizei. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch er verletzt wurde.
Die Polizei nahm die beiden 18-Jährigen fest und brachte sie in die Justizanstalt Linz. Gegen die Frauen wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.
Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Ermittlungen übernommen. Nun soll geklärt werden, wie genau es zu den Angriffen kam und welches Motiv dahintersteckt.