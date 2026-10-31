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Der BEsitzer der Papageien muss sich vor Gericht verantworten.
Der BEsitzer der Papageien muss sich vor Gericht verantworten.
Tierengel Austria Tierrettung (KI-Collage)
Tierquälerei

Papageien ausgesetzt - nun muss Besitzer vor Gericht

Bei einem Brand in Wien-Donaustadt kam am Freitagabend jede Hilfe zu spät: Ein 59-jähriger Mann wurde tot in seinem brennenden Haus gefunden.
Von Österreich Heute
31.10.2026, 19:14
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Ein Radfahrer machte Anfang September eine schockierende Entdeckung: In einem Wald bei Schlatt im Bezirk Vöcklabruck saß ein tropischer Papagei in einem Gebüsch. Der Mann alarmierte die Tierrettung. Schnell stellte sich heraus, dass offenbar mehrere exotische Vögel in der Gegend ausgesetzt worden waren.

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Mindestens acht Papageien soll ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land dort zurückgelassen haben. Die Tiere hätten in der mitteleuropäischen Umgebung alleine nicht überleben können. Nun muss sich der mutmaßliche Besitzer wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten. Der Prozess ist für 9. November am Landesgericht Wels angesetzt, wie der ORF berichtet.

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Sieben Papageien entdeckt – einer ist tot

Für sechs der Vögel gab es zunächst Rettung: Tierretter konnten sie in den darauffolgenden Tagen einfangen. Gemeinsam sind sie bei einer Pflegeperson untergebracht und erholten sich laut Tierschutz Initiative Innviertel bisher recht gut.

Ein weiterer Papagei wurde zwar mehrmals gesichtet, konnte aber nicht eingefangen werden. Diese Woche dann die traurige Nachricht: Eine Frau fand das Tier unter gemähtem Gras – tot.

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Bis zu zwei Jahre Haft möglich

Dem 38-Jährigen drohen im Fall einer Verurteilung bis zu zwei Jahre Haft. Laut den vorliegenden Informationen soll der Mann der Drogenszene angehören und mehrfach vorbestraft sein. Wegen früherer Verurteilungen läuft derzeit noch eine Bewährungsfrist.

Ob diese Vorstrafen im aktuellen Verfahren berücksichtigt werden, entscheidet das Gericht.

red, 31.10.2026, 19:14
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