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Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
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Brutale Attacke in Linz

Zwei 18-jährige Frauen prügeln auf Passantin (63) ein

Brutale Attacke mitten in Linz! Zwei 18-Jährige sollen eine Passantin schwer verletzt und einen Zeugen (22) mit einem Bierglas attackiert haben.
Von André Wilding
01.11.2026, 09:02
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Eine 18-jährige Afghanin aus dem Bezirk Perg sowie eine ebenfalls 18-jährige Rumänin aus Linz stehen im Verdacht, am 9. Oktober gegen 3 Uhr auf der Linzer Landstraße unbegründet eine zufällig vorbeikommende 63-jährige Linzerin mit erheblicher Gewalt attackiert und schwer verletzt zu haben.

Rippenbrüche, Prellungen

Das Opfer erlitt dabei unter anderem mehrere Rippenbrüche, einen Hämatopneumothorax sowie Prellungen am linken Oberarm. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen musste die 63-Jährige im Unfallkrankenhaus intensivmedizinisch betreut werden.

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Die 18-jährige Rumänin steht zudem im Verdacht, einen ebenfalls zufällig am Tatort befindlichen 22-jährigen Afghanen aus Linz durch die Androhung körperlicher Gewalt von einer beabsichtigten Anzeigenerstattung abgehalten haben zu wollen.

Dem 22-Jährigen soll für den Fall einer telefonischen Anzeige angedroht worden sein, zusammengeschlagen zu werden. Nachdem der 22-Jährige dennoch telefonisch die Polizei avisierte, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

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Mehrere Faustschläge

Dabei soll die 18-Jährige aus dem Bezirk Perg dem 22-Jährigen mehrere Faustschläge versetzt haben. Die 18-jährige Linzerin soll sich in die Auseinandersetzung eingemischt und dem 22-Jährigen ein Bierglas gegen den Kopf geschlagen haben, wobei das Glas zerbrach.

Der 22-Jährige erlitt dadurch eine klaffende Rissquetschwunde an der Stirn. Die beiden Frauen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.

wil, Akt. 01.11.2026, 09:05, 01.11.2026, 09:02
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