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Ein 33-Jähriger soll in Wels-Land in ein Haus einbrechen haben wollen. Die Polizei fand ihn mit 2,06 Promille schlafend im Auto des Besitzers.
Ein 33-Jähriger soll in Wels-Land in ein Haus einbrechen haben wollen. Die Polizei fand ihn mit 2,06 Promille schlafend im Auto des Besitzers.
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Kurioser Einsatz

2,06 Promille! Mann schläft nach Einbruchsversuch ein

Ein 33-Jähriger wollte in Wels-Land in ein Haus einbrechen. Die Polizei fand ihn mit 2,06 Promille schlafend im Auto des Besitzers.
Von Newsdesk Heute
01.11.2026, 17:46
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Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz hat sich in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Wels-Land abgespielt. Ein 33-Jähriger soll zunächst versucht haben, in ein Wohnhaus einzudringen. Wenig später fanden ihn Polizisten schlafend im Auto des Hauseigentümers.

Gegen 2.45 Uhr dürfte der Mann versucht haben, durch ein gekipptes Fenster ins Haus zu gelangen. Der Besitzer bemerkte den mutmaßlichen Eindringling und störte ihn dabei. Dadurch konnte offenbar verhindert werden, dass der 33-Jährige ins Gebäude gelangte.

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Polizei findet Mann schlafend im Auto

Anschließend soll sich der Verdächtige an zwei Fahrzeugen vor dem Haus versucht haben. Während der erste Pkw versperrt war, konnte er in das zweite, unversperrte Auto einsteigen. Dort schlief er schließlich ein.

Als die alarmierten Polizisten eintrafen, fanden sie den 33-Jährigen schlafend im Fahrzeug. Gegenüber den Beamten erklärte er, lediglich einen Schlafplatz gesucht zu haben.

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Ein Alkomatentest ergab 2,06 Promille. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

red, Akt. 01.11.2026, 17:49, 01.11.2026, 17:46
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