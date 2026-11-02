i ? Tragödie zu Allerheiligen Von Auto erfasst! Frau stirbt noch an Unfallstelle Tragischer Unfall am Allerheiligen-Abend in Oberösterreich! Eine Fußgängerin wurde von einem Auto angefahren. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Von André Wilding 02.11.2026, 07:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für eine Fußgängerin endete der Allerheiligen-Tag in Oberösterreich tödlich. Die Frau wurde am Sonntagabend in Wildshut im Bezirk Braunau am Inn von einem Fahrzeug erfasst. Obwohl die Einsatzkräfte rasch zur Stelle waren, konnten sie ihr Leben nicht mehr retten.

Frau stirbt noch an Unfallstelle

Das Unglück ereignete sich am Sonntag gegen 18 Uhr im Gemeindegebiet von St. Pantaleon. Nach ersten Informationen dürfte ein weißer VW Caddy die Fußgängerin angefahren haben – das berichtet der ORF.

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Unmittelbar nach dem Unfall wurden die Feuerwehren St. Pantaleon und Wildshut sowie die Rettung alarmiert. Auch ein Notarzt eilte zum Einsatzort. Doch für die Frau gab es keine Rettung mehr. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Polizei muss Unfallhergang klären

Wie es zu dem tödlichen Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Auch zur Identität der Verstorbenen liegen bisher keine näheren Informationen vor.

Die Bilder des Tages i ?

Die Polizei wird nun die genauen Umstände des tragischen Unfalls rekonstruieren.