Beliebter Skilehrer (52) stirbt völlig unerwartet

Die Trauer ist groß! Die "Schischule Wurzeralm" in Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf an der Krems) nahm jetzt Abschied von einem geschätzten Kollegen. Skilehrer Christian R. ist im Alter von nur 52 Jahren völlig unerwartet verstorben. Sein plötzlicher Tod hat Freunde, Kollegen und Wegbegleiter tief erschüttert.
Mit einem emotionalen Video auf Facebook erinnert die Skischule an den Verstorbenen. Zu sehen sind gemeinsame Fotos und Aufnahmen von Christian auf der Piste. Dazu gibt es berührende Worte: "Ein großartiger Skilehrer, ein treuer Freund und ein wunderbarer Mensch ist viel zu früh von uns gegangen."
Christian war offenbar weit mehr als nur ein Kollege. Seine positive Art und sein großes Herz machten ihn bei seinen Mitmenschen besonders beliebt. "Seine Skischüler und wir, sein Team, haben ihn über alles geliebt", heißt es in dem Abschiedsposting, wie auch "5 Minuten" berichtet.
Besonders emotional sind die letzten Worte an den 52-Jährigen: "Lieber Christian, wir wedeln gedanklich weiter mit dir den Berg hinab. Du fehlst uns." Mit einem besonders berührenden Satz hält die Schischule die Erinnerung an Christian lebendig: "Spuren im Schnee vergehen, aber die Spuren, die du in unseren Herzen hinterlassen hast, bleiben für immer."