i Der Lenker musste ins Spital gebracht werden. FF Gloggnitz-Stadt Semmeringschnellstraße Unfall auf S6 – Auto kracht mit voller Wucht in Bagger Heftiger Unfall auf der S6 bei Gloggnitz: Ein Autofahrer krachte gegen einen Bagger. Der Lenker musste ins Spital gebracht werden. Von Victoria Carina Frühwirth 04.11.2026, 13:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am frühen Dienstagabend, 3. November, kam es auf der Semmering-Schnellstraße (S6) zwischen Gloggnitz und Neunkirchen zu einem heftigen Verkehrsunfall. Ein Autofahrer mit Liezener Kennzeichen krachte bei Straßenkilometer 5,5 aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Bagger einer Baufirma.

Die Arbeiter waren gerade dabei, die Betonleitwände einer eingerichteten Gegenverkehrsführung zu entfernen, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam.

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Bauarbeiter versorgen den Unfalllenker

Die Wucht des Aufpralls war enorm: Sowohl der Fahrer- als auch der Beifahrerairbag lösten aus. Der Lenker, der alleine im Fahrzeug unterwegs war, wurde unmittelbar nach dem Unfall von Mitarbeitern der Baufirma erstversorgt.

Unfall auf der Semmeringschnellstraße i ?

Wenig später trafen die alarmierten Rettungskräfte ein. Nach der medizinischen Versorgung brachte das Rote Kreuz den verletzten Mann in ein Spital. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen keine näheren Informationen vor.

Feuerwehr muss Unfallauto mit Kran bergen

Nach der Freigabe der Unfallstelle durch die Polizei rückte die Feuerwehr Gloggnitz dem schwer beschädigten Pkw mit einem Kran zu Leibe. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde geborgen und gesichert abgestellt. Gemeinsam mit der Asfinag banden die Feuerwehrleute ausgelaufene Betriebsmittel und entfernten verstreute Wrackteile von der Fahrbahn.

Die Bilder des Tages i ?

Im Einsatz standen neben der Autobahnpolizei Warth und der Asfinag auch Rettungsteams samt Notarzt. Die Feuerwehr Gloggnitz rückte mit drei Fahrzeugen und zehn Mitgliedern an.

Während das Unfallauto abgeschleppt werden musste, hatte der Bagger offenbar mehr Glück: Die Baumaschine konnte aus eigener Kraft zu einem nahegelegenen Abstellplatz fahren.