i Die in Loosdorf entdeckte präparierte Schockolade privat Loosdorf Neuer Metallschrauben-Fall mit spezieller Schokolade Nach dem Fall in Winklarn wurden nun zwei weitere manipulierte Halloween-Süßigkeiten entdeckt. Kinder fanden eine Stecknadel und eine Schraube. Von Erich Wessely 04.11.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem bereits bekannten Fall in Winklarn (Bezirk Amstetten) sind nun zwei weitere Fälle von manipulierten Halloween-Süßigkeiten in Niederösterreich aufgetaucht. Wie die Polizei am Mittwochmorgen bestätigte, wurden in Amstetten und Loosdorf (Bezirk Melk) Schokoriegel mit gefährlichen Metallgegenständen entdeckt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bub entdeckte Stecknadel in Schokoriegel

In Amstetten aß ein Bub gerade einen Schokoriegel, als er bemerkte, dass sich darin eine Stecknadel befand. Das Kind entdeckte den gefährlichen Gegenstand rechtzeitig und blieb unverletzt.

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Ein weiterer Fall wurde aus Loosdorf bekannt. Dort entdeckte ein zehnjähriges Kind eine metallische Schraube in einem Schokoriegel. Auch hier wurde der Fremdkörper rechtzeitig bemerkt, sodass es zu keinen Verletzungen kam.

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Eltern erstatteten Anzeige

Das Kind hatte die Süßigkeiten zu Halloween gesammelt beziehungsweise aus Schüsseln genommen, die im Freien aufgestellt waren. Bei der manipulierten Süßigkeit soll es sich laut "Heute"-Infos um eine Schokolade der Marke "Mister Choc" gehandelt haben. Diese wird demnach nicht in Loosdorf, sondern etwa in Supermärkten in St. Pölten und Ybbs angeboten. Die Eltern erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Polizei warnt vor manipulierten Süßigkeiten

Die Polizei appelliert angesichts der mittlerweile drei bekannt gewordenen Fälle an Eltern, Halloween-Süßigkeiten besonders sorgfältig zu kontrollieren. Es sei insbesondere darauf zu achten, "ob Verpackungen beschädigt oder manipuliert wurden und ob sich Fremdkörper, insbesondere metallische Gegenstände, in den Süßigkeiten befinden".

Wer verdächtige Gegenstände in Süßigkeiten entdeckt, soll umgehend die Polizei verständigen und Anzeige erstatten.