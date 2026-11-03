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Schwerer Auffahrunfall in Weistrach fordert eine verletzte Person
Schwerer Auffahrunfall in Weistrach fordert eine verletzte Person
Bfkdo Amstetten / FF Weistrach
Auffahrunfall in Weistrach

Schwerer Pkw-Crash fordert einen Verletzten

Nur Tage nach dem letzten Unfall krachte es auf der B122 erneut. Diesmal kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Teleskoplader.
Von Elena Lick
03.11.2026, 17:57
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Unfall-Drama im Bezirk Amstetten: Am Abend des 2. November 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Weistrach zu einem Verkehrsunfall auf der B122 alarmiert. Ein Pkw war auf einen Teleskoplader aufgefahren. Dies ist der bereits zweite Unfall, nur wenige Tage nach dem folgenschweren Verkehrsunfall vom 31. Oktober.

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Umfangreiche Absicherungs- und Aufräumarbeiten

Direkt nach dem Eintreffen am Unfallort sicherten die Feuerwehrmitglieder die Unfallstelle ab und bauten eine Beleuchtung auf. Nach der Unfallaufnahme und Freigabe durch die Polizei wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden sowie herumliegende Fahrzeugteile von der Fahrbahn entfernt. Zudem wurde die zuständige Straßenmeisterei verständigt.

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Während der Teleskoplader seine Fahrt selbstständig fortsetzen konnte, musste der schwer beschädigte BMW gesichert auf einem nahegelegenen Abstellplatz abgestellt werden.

Der verletzte Lenker des Pkw wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen des Roten Kreuzes in ein Landesklinikum transportiert.

Verkehrsregelung und Einsatzbilanz

Aufgrund des starken Pendlerverkehrs kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verzögerungen.

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"Die Freiwillige Feuerwehr Weistrach stellte 12 Mitglieder sowie vier Einsatzfahrzeuge zur Verfügung", teilte die Feuerwehr in einer Aussendung mit. Des Weiteren halfen die Polizei sowie die Straßenmeisterei dabei den Verkehr zu regeln und herumliegende Fahrzeugteile von der Fahrbahn zu entfernen.

, 03.11.2026, 17:57
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