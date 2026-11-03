i Stein-Mautern: So soll die neue Donaubrücke aussehen WPPMedia/mSTUDIO "Entscheidender Schritt" 73 Mio. € – Start für "Jahrhundertprojekt Donaubrücke" Grünes Licht für die 73,5-Millionen-Euro-Investition in der Wachau. Eine Ersatzbrücke soll ab 2027 die Donauquerung während der Bauarbeiten sichern. Von Elena Lick 03.11.2026, 14:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der nächste entscheidende Schritt für das Jahrhundertprojekt Donaubrücke Stein-Mautern ist gesetzt. Unter der Leitung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) hat die NÖ Landesregierung auf Antrag des NÖ Verkehrslandesrates LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FP) heute die Auftragsvergabe für die Errichtung der Ersatzbrücke und die Erneuerung des Unterbaus der bestehenden Donaubrücke beschlossen.

Damit sei nun auch ein wesentlicher Teil der Bauleistungen für die erste Phase der umfassenden Generalsanierung gesetzt.

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"Die Ersatzbrücke kommt. Die Finanzierung ist gesichert. Für die Bevölkerung bedeutet das eine sichere, direkte und vernünftige Verkehrslösung ohne Umwege", so Mikl-Leitner.

"Finanzierung ist gesichert"

"Die Ersatzbrücke kommt. Die Finanzierung ist gesichert. Für die Bevölkerung bedeutet das eine sichere, direkte und vernünftige Verkehrslösung ohne Umwege. Das war der klare Wunsch der Region, den wir jetzt in die Realität umsetzen. Aus jahrelanger Planung wird ein konkreter Bauauftrag. Mein Dank gilt dem Projektteam des NÖ Straßendienstes, das großartige Arbeit leistet. Jetzt gilt es den Zeitplan weiter einzuhalten", betont Udo Landbauer.

Damit wird aus jahrelanger Planung ein konkreter Bauauftrag mit gesicherter Finanzierung.

Stein-Mautern: So soll die neue Donaubrücke aussehen i ?

Phase 1: Die Errichtung der Ersatzbrücke

Mitte 2027 soll mit dem Bau der Ersatzbrücke begonnen werden. Rund 25 Meter stromaufwärts der bestehenden Donaubrücke entsteht eine temporäre Verkehrsverbindung. Nach einer geplanten Bauzeit von rund 14 Monaten soll die Ersatzbrücke für den Verkehr freigegeben werden. Damit bleibt die direkte Donauquerung auch während der Generalsanierung erhalten.

Phase 1: Errichtung der Ersatzbrücke und Erneuerung der Brückenpfeiler Mitte 2027 soll mit dem Bau der Ersatzbrücke begonnen werden. Rund 25 Meter stromaufwärts der bestehenden Donaubrückeentsteht eine temporäre Verkehrsverbindung mit drei Brückentragwerken. Das rund 335 Meter lange Haupttragwerk führt über die Donau, zwei weitere Tragwerke über die B3 und B33. Nach einer geplanten Bauzeit von rund 14 Monaten soll die Ersatzbrücke für den Verkehr freigegeben werden. Damit bleibt die direkte Donauquerung auch während der Generalsanierung erhalten. Anschließend werden die historischen Stahltragwerke der Bestandsbrücke ausgeschwommen und die drei Flusspfeiler abgetragen und neu errichtet. Phase 2: Generalsanierung der historischen Donaubrücke Ab Herbst 2028 beginnt die umfassende Sanierung der historischen Stahltragwerke auf einem eigenen Montageplatz. Dabei bleibt das charakteristische Fachwerk erhalten und wird mit einer neuen, verbreiterten Unterkonstruktion verbunden. Die Fahrbahn wird auf rund sechs Meter verbreitert, die Geh- und Radwege auf beiden Seiten auf jeweils rund 2,5 Meter. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten werden die Stahltragwerke wieder auf die erneuerten Brückenpfeiler aufgesetzt. Die Verkehrsfreigabe der generalsanierten Donaubrücke ist für 2032 vorgesehen. Anschließend wird die Ersatzbrücke abgebaut und das Baufeld renaturiert.

Anschließend werden die alten Stahlkonstruktionen der Brücke entfernt. Die drei Flusspfeiler werden abgerissen und neu gebaut.

Phase 2: Die Generalsanierung der historischen Donaubrücke

Ab Herbst 2028 beginnt die umfassende Sanierung der historischen Stahltragwerke. Dabei bleibt das Grundgerüst erhalten und wird mit einer neuen Unterkonstruktion verbunden.

Die Fahrbahn wird auf rund sechs Meter verbreitert, die Geh- und Radwege auf beiden Seiten auf jeweils rund 2,5 Meter.

Die Verkehrsfreigabe der generalsanierten Donaubrücke ist für 2032 vorgesehen. Anschließend wird die Ersatzbrücke abgebaut und das Baufeld renaturiert. Ein Teil der Ersatzbrücke kann bei Katastropheneinsätzen dann als Behelfsbrücke wiederverwendet werden.