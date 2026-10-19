i 74 Tonnen schwere Brücke wurde in Wien eingehoben. Lukas Leonte Verbindungsbahn auf Schiene 74 Tonnen schwer! ÖBB heben Riesenbrücke in Wien ein Spektakulärer Einsatz in Wien: Mit zwei riesigen Schienenkränen haben die ÖBB in der Nacht eine 73,5 Tonnen schwere Hilfsbrücke in Penzing eingehoben. Von Thomas Peterthalner 19.10.2026, 10:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millimeterarbeit mitten in der Nacht! Bei der Modernisierung der Wiener Verbindungsbahn haben die ÖBB am Wochenende eine massive Hilfsbrücke für die Verbindungsbahn bei der Guldengasse (Wien-Penzing) eingehoben. Die Stahlkonstruktion ist knapp 24 Meter lang, 2,70 Meter breit und bringt stolze 73,5 Tonnen auf die Waage.

Zwei Mega-Kräne im Einsatz

Für den spektakulären Einsatz waren gleich zwei Schienenkräne notwendig. Jeder der beiden Kolosse wiegt rund 130 Tonnen. Beim sogenannten Tandemhub mussten die Kräne perfekt aufeinander abgestimmt werden.

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Nur fünf Stunden Zeit für den Kraftakt

Besonders knifflig: Für die Arbeiten standen pro Nacht lediglich rund fünf Stunden zur Verfügung. Während ein Kran auf einem Gleis der Weststrecke positioniert war, fuhr der zweite über das Baugleis der Verbindungsbahn an. Von der Anlieferung über das Einheben der Brücke bis zum anschließenden Gleisbau musste jeder Handgriff sitzen.

Kran brachte 74 Tonnen schwere Hilfsbrücke auf Schiene. Lukas Leonte

Hilfsbrücke für Zugverkehr

Die Hilfsbrücke hat eine wichtige Aufgabe: Sie ermöglicht es, dass während der Bauarbeiten weiterhin Züge auf einem Gleis der Verbindungsbahn fahren können. Gleichzeitig werden neben der bestehenden Strecke neue Brückentragwerke errichtet, die später an ihre endgültige Position geschoben werden.

Unterführung wird breiter

Der aufwendige Nachteinsatz ist Teil der Erneuerung der Unterführungen Guldengasse und Kefergasse. Für Fußgänger und Radfahrer soll sich dadurch einiges verbessern. Die Unterführung Guldengasse wird von bisher 25 auf rund 34 Meter verlängert. Auch die Geh- und Radwegunterführung Kefergasse wird großzügiger gestaltet. Ihre Breite wächst von derzeit 3,65 auf fünf Meter. Dafür wird ebenfalls eine Hilfsbrücke eingesetzt.

Züge rollen weiter

Die provisorischen Brücken bleiben nur während der Bauphase bestehen. Sobald die neuen Tragwerke fertiggestellt und eingeschoben sind, werden die Hilfsbrücken wieder entfernt.

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Am Ende sollen die beiden Unterführungen nicht nur breiter und heller sein, sondern auch mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer bieten. Und das, während der Zugverkehr während der Bauarbeiten zumindest auf einem Gleis weiterlaufen kann.