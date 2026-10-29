i "Heute"-Redakteurin Jana testete bereits die diesjährigen Halloween-Trends. Sabine Hertel Leser-Fotos gesucht Süßes oder Saures – so feiert Österreich Halloween Von schaurigen Kostümen bis zu gruseligen Dekorationen: Halloween steht vor der Tür! "Heute" sucht die kreativsten Halloween-Momente seiner Leser. Von Community Heute 29.10.2026, 07:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gruselige Kostüme, geschnitzte Kürbisse und schaurig-schöne Dekorationen: Am 31. Oktober ist wieder Halloween! Während manche Personen verkleidet um die Häuser ziehen, verwandeln andere ihr Zuhause in ein echtes Gruselkabinett. "Heute" will wissen, wie die Community das schaurigste Fest des Jahres feiert.

Ob als Hexe, Vampir, Geist oder Horrorfilm-Figur – zu Halloween sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch schaurig dekorierte Häuser, leuchtende Kürbisse und gruselige Partys gehören für viele zum Fest dazu.

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So gruselt sich die "Heute"-Community

Manche verbringen den Abend gemütlich mit einem Horrorfilm auf der Couch, andere werfen sich in ihr schaurigstes Kostüm und ziehen durch die Nacht. Besonders viel Mühe geben sich einige auch bei der Dekoration: Von künstlichen Spinnweben bis hin zu aufwendig gestalteten Gruselgärten ist alles dabei.

Jetzt bist du gefragt! Wie feierst du Halloween? Hast du ein außergewöhnliches Kostüm, dein Zuhause gruselig dekoriert oder eine besondere Halloween-Tradition? Dann schick uns bis zum ersten November deine besten Fotos. Die kreativsten Einsendungen zeigen wir auf Heute.at!