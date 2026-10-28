Basketball-Showdown! Bosnien-Meister kommt nach Wien

Nächster Härtetest für Basketballklub BC Vienna! Am Freitag empfangen die Wiener in der ABA League den bosnischen Double-Sieger Bosna Sarajevo. Nach zuletzt bitteren Niederlagen soll vor heimischem Publikum der zweite Saisonsieg her.
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Für BC Vienna geht es in der ABA League Schlag auf Schlag. Freitagabend wartet um 20.30 Uhr mit Bosna BH Telecom der nächste starke Gegner in der BC Vienna Arena. Die Wiener wollen nach einem durchwachsenen Saisonstart wieder anschreiben – und haben mit den Gästen aus Sarajevo noch eine Rechnung offen.
Bislang hält BC Vienna nach vier absolvierten Ligaspielen bei einem Sieg und drei Niederlagen. Nach Niederlagen gegen Cluj-Napoca und Gigant Partizan Belgrad gelang gegen Zadar mit 78:63 der erste Erfolg. Zuletzt mussten sich die Wiener Mega Superbet trotz einer zwischenzeitlichen Führung mit 88:94 geschlagen geben.
Auch die Gäste aus Sarajevo mussten zuletzt Rückschläge hinnehmen. Nach Niederlagen gegen Partizan und Dubai will Bosna in Wien wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.
Brisant: Beide direkten Duelle in der vergangenen Saison gingen an Bosna. Jetzt bietet sich die nächste Chance auf Revanche.
Die Wiener haben bereits bewiesen, dass sie auch gegen starke Gegner mithalten können. Besonders der Erfolg gegen Zadar machte Mut. Gegen Bosna wird es nun darauf ankommen, über die gesamte Spielzeit konzentriert zu bleiben und sich keine längeren Schwächephasen zu erlauben.
Eines ist klar: Mit einem Heimsieg könnte BC Vienna nicht nur wichtige Punkte sammeln, sondern auch ein kräftiges Ausrufezeichen in der ABA League setzen.