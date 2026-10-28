i Der Schaden nach dem Rammbock-Coup ist enorm. Sabine Hertel Rammbock-Überfall in Wien "Wichtige Mitteilung" – nach Coup spricht der Juwelier Nach dem spektakulären Einbruch am Wiener Graben zieht Luxus-Juwelier Köck Konsequenzen. Das Geschäft bleibt vorerst geschlossen. Von Maxim Zdziarski 28.10.2026, 09:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der dreiste Rammbock-Coup mitten in der Wiener Innenstadt sorgt weiter für Aufsehen. Nachdem Unbekannte am Mittwochmorgen mit einem Lexus-SUV die Auslage des Luxus-Juweliers Köck am Graben gerammt und Schmuck erbeutet hatten, meldet sich nun das Unternehmen selbst zu Wort.

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Mit den Worten "WICHTIGE MITTEILUNG" wendet sich der Juwelier via Instagram-Story an seine Kunden.

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Luxus-Boutique bleibt zwei Tage geschlossen

In der Mitteilung bestätigt das Unternehmen den Einbruch in seine Boutique. Aufgrund der Geschehnisse müsse das Geschäft für zwei Tage geschlossen bleiben. Gleichzeitig bittet der Juwelier seine Kunden um Verständnis und entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die erste Nachricht nach dem Juwelier-Raub in der Wiener City. Instagram

Täter schlugen in den frühen Morgenstunden zu

Der spektakuläre Einbruch ereignete sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden, vermutlich zwischen 4.30 und 5 Uhr. Eine bislang unbekannte Bande raste mit einem Lexus-SUV in die Auslage des Luxus-Juweliers am Graben.

Die Täter gingen dabei offenbar äußerst schnell und gezielt vor: Innerhalb weniger Sekunden sollen sie Schmuck aus der zerstörten Auslage geraubt haben. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Das demolierte Fahrzeug blieb am Tatort zurück. Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften an, sperrte den Bereich ab und sicherte Spuren.

Schaden noch völlig unklar

Wie hoch der Wert des gestohlenen Schmucks ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Die Wiener Polizei ermittelt auf Hochtouren. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.