Startseite Community
Die Fotos aus der Wiener City

Scherben wie Schnee: Graben nach Juwelier-Überfall weiß

Die Bilder vom Tatort zeigen das Ausmaß des spektakulären Juwelier-Coups am Wiener Graben. Ein Lexus-SUV steckt in der völlig zerstörten Auslage.
Von Newsdesk Heute
28.10.2026, 08:52
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein Lexus-SUV steckt in einer völlig zerstörten Schaufensterfront, rundherum sichern Polizisten die Spuren. In der Wiener Innenstadt ist es am Mittwochmorgen zu einem spektakulären Einbruch bei einem Luxus-Juwelier gekommen.

"Immer passiert was": Schock nach Rammbock-Coup in Wien

Unbekannte hatten den Wagen in den frühen Morgenstunden gezielt gegen die Auslage des Geschäfts am Graben gelenkt. Durch die Wucht des Aufpralls verschafften sie sich Zugang zum Juwelier und stahlen nach "Heute"-Informationen Schmuck. Der Wert der Beute ist noch unbekannt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Schmuck um bis zu 175.000 Euro

Das Geschäft zählt zu den teuersten Juwelieren Wiens. Einzelne Halsketten kosten dort bis zu 175.000 Euro. Welche Schmuckstücke die Einbrecher tatsächlich erbeuteten, ist noch offen.

Auch interessant

Rammbock-Bande räumt Luxus-Juwelier in Wiener City aus
Juwelier-Coup mit Lidl-Taschen – jetzt läuft Fahndung
Täter brechen durch Kellerwand in Wiener Juwelier ein

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und sperrte den Tatort weiträumig ab. Der beschädigte Lexus blieb in der Auslage zurück. Wie viele Täter beteiligt waren, wohin sie flüchteten und wie hoch der Sachschaden ausfällt, wird noch ermittelt.

red, Akt. 28.10.2026, 08:54, 28.10.2026, 08:52
Mehr zum Thema
Diebstahl Einbruch Schmuck Wien

Weiterlesen

Weitere Storys
Innere Stadt Lexus Kriminalität Sachbeschädigung
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote