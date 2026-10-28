i ? Die Fotos aus der Wiener City Scherben wie Schnee: Graben nach Juwelier-Überfall weiß Die Bilder vom Tatort zeige n das Ausmaß des spektakulären Juwelier-Coups am Wiener Graben. Ein Lexus-SUV steckt in der völlig zerstörten Auslage. Von Newsdesk Heute 28.10.2026, 08:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Lexus-SUV steckt in einer völlig zerstörten Schaufensterfront, rundherum sichern Polizisten die Spuren. In der Wiener Innenstadt ist es am Mittwochmorgen zu einem spektakulären Einbruch bei einem Luxus-Juwelier gekommen.

Unbekannte hatten den Wagen in den frühen Morgenstunden gezielt gegen die Auslage des Geschäfts am Graben gelenkt. Durch die Wucht des Aufpralls verschafften sie sich Zugang zum Juwelier und stahlen nach "Heute"-Informationen Schmuck. Der Wert der Beute ist noch unbekannt.

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Schmuck um bis zu 175.000 Euro

Das Geschäft zählt zu den teuersten Juwelieren Wiens. Einzelne Halsketten kosten dort bis zu 175.000 Euro. Welche Schmuckstücke die Einbrecher tatsächlich erbeuteten, ist noch offen.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und sperrte den Tatort weiträumig ab. Der beschädigte Lexus blieb in der Auslage zurück. Wie viele Täter beteiligt waren, wohin sie flüchteten und wie hoch der Sachschaden ausfällt, wird noch ermittelt.