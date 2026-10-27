i Heftige Detonation am Alfred-Kubin-Platz (Wien-Donaustadt) Leserreporter Tschick-Automat gesprengt "Wie eine Bombe!" Video zeigt Explosion im Gemeindebau Ein gewaltiger Knall erschütterte einen Gemeindebau in der Wiener Donaustadt am Nationalfeiertag. Ein Zigarettenautomat wurde dabei gesprengt. Von Maxim Zdziarski 27.10.2026, 18:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Explosion am Alfred-Kubin-Platz in der Wiener Donaustadt! Jugendliche sollen dort am Montag gegen 19 Uhr einen Tschickautomaten mit pyrotechnischen Sprengkörpern in die Luft gejagt haben. Ein Video zeigt die heftige Detonation – die mutmaßlichen Täter filmten ihre gefährliche Aktion offenbar mit ihren Handys.

"Es hörte sich an wie eine Bombe!"

Der Knall war so laut, dass zahlreiche Bewohner des Gemeindebaus aufschreckten und kurz darauf auf die Straße eilten.

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"Es hörte sich an wie die Detonation einer Bombe!", schildert ein Anrainer die dramatischen Sekunden. Zurück blieb ein völlig demolierter Zigarettenautomat. Der Sachschaden ist enorm, wie hoch er tatsächlich ausfällt, ist noch unklar.

Polizei fahndet nach Jugendlichen

Die mutmaßlichen Täter machten sich nach der Explosion aus dem Staub. Die Polizei fahndet nun nach den Jugendlichen. Trotz der gewaltigen Detonation wurde glücklicherweise niemand verletzt. Welcher Sprengkörper verwendet wurde und wer hinter der Tat steckt, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.