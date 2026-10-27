Feuer in OMV-Raffinerie – Person landet im Spital

Am Dienstag stieg gegen 14 Uhr dichter Rauch über Schwechat auf. In der OMV-Raffinerie kam es im Zuge von Reparaturarbeiten zu starker Rauchentwicklung. Eine Person musste ins Spital gebracht werden.
Ein Leserreporter-Video zeigt die Szenen vor Ort: Aus der Raffinerie stieg dichter dunkler Rauch auf, zeitgleich wurde das Feuer mit einer Löschleitung in Angriff genommen.
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Auf Anfrage von "Heute" bestätigte die OMV einen Einsatz in der Raffinerie. Gegen 14 Uhr kam es demnach auf dem Gelände der Raffinerie Schwechat bei Reparaturarbeiten an einem außer Betrieb befindlichen Tank zu Rauchentwicklung. Diese ist bereits unter Kontrolle gebracht, erklärt OMV.
Eine Person wurde wegen Atembeschwerden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr des Industriestandortes bleibt zur Beobachtung Vor Ort.