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Die Bank kämpfte am Dienstag mit Problemen.
Die Bank kämpfte am Dienstag mit Problemen.
IMAGO/Zoonar (Symbolbild)
"Arbeiten an einer Lösung"

Raiffeisen-Störung! Hunderte Kunden melden Probleme

Hunderte Kunden meldeten am Dienstagnachmittag Probleme beim Online-Banking. Die Bank bestätigt technische Schwierigkeiten.
Von Community Heute
27.10.2026, 17:40
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Technische Probleme bei Raiffeisen! Am Dienstagnachmittag häuften sich plötzlich die Störungsmeldungen bei der österreichischen Bank. Betroffen ist unter anderem das Online-Banking. Das Unternehmen bestätigte inzwischen die Schwierigkeiten.

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Auf der Plattform "Allestörungen" stieg die Zahl der Meldungen innerhalb kurzer Zeit deutlich an. Gegen 16.28 Uhr wurden bereits 317 Beschwerden registriert. Zuvor waren über mehrere Stunden kaum Probleme gemeldet worden.

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"Bank arbeitet an Ursachenfindung

Gegenüber "Heute" bestätigte eine Raiffeisen-Sprecherin die technischen Schwierigkeiten. Die Bank arbeite bereits daran, die Ursache zu finden. Das Problem dürfte derzeit österreichweit auftreten.

Wie viele Kunden tatsächlich betroffen sind und wann die Mein-ELBA-App wieder uneingeschränkt funktioniert, war zunächst unklar. "Es sollte jedoch bald wieder funktionieren", so die Pressesprecherin.

red, 27.10.2026, 17:40
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