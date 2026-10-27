Raiffeisen-Störung! Hunderte Kunden melden Probleme

Technische Probleme bei Raiffeisen! Am Dienstagnachmittag häuften sich plötzlich die Störungsmeldungen bei der österreichischen Bank. Betroffen ist unter anderem das Online-Banking. Das Unternehmen bestätigte inzwischen die Schwierigkeiten.
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Auf der Plattform "Allestörungen" stieg die Zahl der Meldungen innerhalb kurzer Zeit deutlich an. Gegen 16.28 Uhr wurden bereits 317 Beschwerden registriert. Zuvor waren über mehrere Stunden kaum Probleme gemeldet worden.
Gegenüber "Heute" bestätigte eine Raiffeisen-Sprecherin die technischen Schwierigkeiten. Die Bank arbeite bereits daran, die Ursache zu finden. Das Problem dürfte derzeit österreichweit auftreten.
Wie viele Kunden tatsächlich betroffen sind und wann die Mein-ELBA-App wieder uneingeschränkt funktioniert, war zunächst unklar. "Es sollte jedoch bald wieder funktionieren", so die Pressesprecherin.