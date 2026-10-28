i Juwelierraub in der Wiener City Leserreporter SUV steckt in Auslage fest Rammbock-Bande räumt Luxus-Juwelier in Wiener City aus Spektakulärer Einbruch mitten in der Wiener City! Unbekannte rammten mit einem Lexus-SUV die Auslage eines bekannten Luxus-Juweliers am Graben. Von Maxim Zdziarski 28.10.2026, 08:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung am Mittwochmorgen in der Wiener Innenstadt! Eine Rammbock-Bande hat einen bekannten Luxus-Juwelier am Graben ins Visier genommen. Die Täter krachten in den frühen Morgenstunden mit einem Lexus-SUV in die Schaufensterfront des Geschäfts und verschafften sich so gewaltsam Zutritt.

Die Auslage wurde bei der brachialen Attacke komplett zerstört. Anschließend erbeuteten die Unbekannten laut "Heute"-Infos Schmuck. Wie hoch der Wert der Beute ist, steht derzeit noch nicht fest. Allerdings handelt es sich bei dem Juwelier um einen der hochpreisigsten in Wien – Halsketten im Wert von bis zu 175.000 Euro sind dort keine Seltenheit.

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Bildstrecke: Lexus-Lenker rast in Juwelier-Auslage am Graben i ?

Lexus steckt noch in demolierter Auslage

Am Tatort bot sich ein Bild der Verwüstung. Der schwer beschädigte SUV steckte nach dem Einbruch noch in der zerstörten Auslage des Juweliers. Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften an, sperrte den Bereich großräumig ab und sicherte den Tatort. Die Ermittlungen laufen.

Mehr Infos in Kürze!

Polizei im Großeinsatz

Wie viele Täter an dem spektakulären Einbruch beteiligt waren und wohin sie mit der Beute flüchteten, ist derzeit noch unklar. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Informationen vor.