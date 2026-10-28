i Für einen Niederösterreicher sorgte ein kurzer Stopp für gewaltig Ärger. privat/Leserreporter Ärger bei Tankstelle Nur 56 Sekunden! Biker soll in NÖ 642 Euro zahlen Nur 56 Sekunden stand ein Biker auf einer Tankstelle in Wöllersdorf – dafür soll er satte 642 Euro zahlen. Von Community Heute 28.10.2026, 14:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ärger um eine Tankstelle in Wöllersdorf (NÖ): Nachdem bereits mehrere Motorradfahrer wegen kurzer Stopps auf dem Gelände hohe Zahlungsforderungen erhalten hatten, meldet sich nun der nächste Betroffene bei "Heute". Für nicht einmal eine Minute Aufenthalt soll er 372 Euro bezahlen.

Gerade einmal 56 Sekunden habe der Motorradfahrer auf dem Tankstellengelände verbracht. Er sei lediglich stehen geblieben, um etwas an seinem Motorrad zu kontrollieren, schildert er gegenüber "Heute". Doch der kurze Zwischenstopp hatte ein teures Nachspiel: Der Biker erhielt eine Zahlungsaufforderung über 372 Euro. Für ihn ist die Forderung nicht nachvollziehbar. "Das zahl’ ich sicher nicht", stellt er klar.

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Mehrere Briefe eingelangt

Bei einem Schreiben blieb es laut dem Betroffenen nicht. Insgesamt seien noch drei weitere Briefe eingetroffen: Insgesamt beläuft sich die Summe auf rund 642 Euro. 372 Euro für Besitzstörung und dann noch weitere 270 Euro wegen der Konventionalstrafe durch den missachteten Nutzungsvertrag, da er die Tankstelle nicht benutzt hat. Besonders kurios: Die Tankstelle kann überhaupt nicht mehr genutzt werden, da der Betrieb seit 1. Juli eingestellt ist. Der Motorradfahrer will sich jedenfalls nicht einschüchtern lassen.

Bereits zuvor hatte "Heute" über den Ärger rund um die Tankstelle berichtet. Unter anderem sollte ein 84-jähriger Biker nach einem vierminütigen Telefonat 374 Euro bezahlen. Auch von zahlreichen Klagsdrohungen war die Rede.

Laut Medienberichten ist der zuständige Anwalt nicht mehr für die Tankstelle tätig. Auf "Heute"-Nachfrage verteidigte er damals das Vorgehen. Täglich würden 30 bis 60 Fahrzeuge unerlaubt auf das Grundstück fahren.

Die AK bestätigte in früheren Berichten gegenüber "Heute" außerdem, dass auch dort bereits Anfragen zu dem Grundstück in Wöllersdorf eingegangen sind. Man sehe die Situation kritisch. "Im Fall der Tankstelle ist es jedenfalls kritisch zu bewerten, wenn diese von der Straße aus geöffnet erscheint und dadurch suggeriert wird, dass es sich um einen Kundenparkplatz handelt", erklärt die Arbeiterkammer.